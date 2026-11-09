Khánh Hòa thí điểm 3 trụ SOS hỗ trợ người dân, du khách trên đèo Khánh Lê

Ngày 9/11, tại Công an xã Nam Khánh Vĩnh, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra mắt thí điểm 3 trụ liên lạc khẩn cấp (trụ SOS) hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê, thuộc quốc lộ 27C.

Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra mắt thí điểm 3 trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Đèo Khánh Lê dài gần 30km, nằm trên quốc lộ 27C, đi qua địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, là tuyến giao thông quan trọng kết nối Khánh Hòa với Lâm Đồng. Tuy nhiên, tuyến đường có địa hình đồi núi quanh co, độ dốc lớn, thường xuyên xuất hiện sương mù, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, đặc biệt tại một số khu vực không có sóng viễn thông.

Thực tế này khiến việc liên lạc, thông báo cho lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi xảy ra tai nạn giao thông, phương tiện hư hỏng hoặc sự cố thiên tai, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Để khắc phục hạn chế trên, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nghiên cứu, lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp tại tuyến đèo. Khi gặp sự cố, người dân và du khách chỉ cần nhấn nút SOS trên thân trụ để kết nối đàm thoại hai chiều trực tiếp với trực ban Công an xã Nam Khánh Vĩnh.

Trụ S.O.S lắp đặt trên đường đèo Khánh Lê.

Hệ thống đồng thời truyền hình ảnh từ cụm 3 camera có khả năng ghi hình màu ban đêm và xác định tọa độ vị trí xảy ra sự cố trên bản đồ số trung tâm. Ngoài ra, các trụ SOS còn được trang bị đèn chớp và loa phóng thanh công suất lớn, phục vụ phát cảnh báo sạt lở, sương mù và hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống sử dụng pin năng lượng mặt trời, vận hành độc lập với điện lưới, nhằm duy trì hoạt động ngay cả khi xảy ra mất điện hoặc thời tiết bất lợi kéo dài.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao 3 trụ SOS cho UBND xã Nam Khánh Vĩnh quản lý, vận hành. Sau thời gian thí điểm, Công an tỉnh sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động, tham mưu UBND tỉnh phương án đầu tư thêm 12 trụ tại các vị trí trọng yếu trên tuyến đèo Khánh Lê.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá việc đưa vào hoạt động các trụ liên lạc khẩn cấp là giải pháp thiết thực, ứng dụng chuyển đổi số để khắc phục điểm nghẽn thông tin liên lạc, nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ trên tuyến đèo Khánh Lê.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị công an tỉnh duy trì kết nối kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và hệ thống hoạt động liên tục 24/24h. Công an xã Nam Khánh Vĩnh cần bố trí cán bộ trực ban, giám sát thường xuyên, tiếp nhận và xử lý kịp thời tín hiệu cầu cứu; chủ động phát cảnh báo từ xa khi xảy ra sương mù dày đặc, sạt lở hoặc tai nạn giao thông.

Các sở Xây dựng, Khoa học và Công nghệ được yêu cầu phối hợp huy động phương tiện, máy móc khắc phục sạt lở, giải tỏa ách tắc khi nhận được thông tin cảnh báo. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng phủ sóng di động 4G/5G tại các khu vực còn lõm sóng trên đèo Khánh Lê.