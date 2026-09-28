Đập ngăn mặn cũ nằm ngay thượng lưu cầu Vĩnh Phương trên sông Cái Nha Trang. Sau khi công trình ngăn mặn mới được đưa vào vận hành, đập cũ được tháo dỡ để khơi thông dòng chảy.

Theo phương án được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, phần đập chính được tháo dỡ trên chiều dài 112m, phạm vi theo hướng dòng chảy khoảng 25m. Công tác tháo dỡ bắt đầu từ ngày 26/8. Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực thi công giữa lòng sông.

Ông Đinh Văn Giang, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết, đến nay khối lượng tháo dỡ đạt khoảng 50%. Nếu thời tiết và việc vận chuyển thuận lợi, phần việc còn lại dự kiến hoàn thành trong khoảng 15-20 ngày.

Thi công giữa lòng sông Cái Nha Trang gặp nhiều khó khăn do chịu tác động trực tiếp của dòng chảy. Những đợt mưa khiến nước sông dâng, dòng chảy mạnh, ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn thi công.

Đá có kích thước từ 0,3m trở lên trong phạm vi tháo dỡ được thu gom, đưa ra khỏi lòng sông, không để lại vật cản ảnh hưởng dòng chảy.

Phần đập giữa dòng được tháo bỏ, còn kết cấu gia cố bảo vệ hai bên bờ được giữ nguyên nhằm ổn định mái bờ, hạn chế nguy cơ sạt lở.

Nhà thầu đổ đá tạo đường công vụ phục vụ phương tiện vận chuyển vật liệu trong quá trình tháo dỡ đập ngăn mặn cũ trên sông Cái Nha Trang.

Việc tháo dỡ đập cũ nhằm trả lại không gian dòng chảy, nâng khả năng thoát lũ của sông Cái Nha Trang. Tổng kinh phí thực hiện phương án gần 1,8 tỷ đồng.

Video tháo dỡ đập ngăn mặn cũ trên sông Cái Nha Trang