Ngày 26/11, văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Một góc xã miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) với hệ thống hạ tầng giao thông, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định tỉnh gồm 21 thành viên, do ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó chủ tịch Hội đồng. Các thành viên còn lại là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Hội đồng có nhiệm vụ căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại đối với từng địa phương.

Nội dung thẩm định tập trung đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu theo quy định; đồng thời xem xét quy trình, thủ tục và chất lượng hồ sơ của cấp xã, các sở chuyên ngành.

Theo quy chế làm việc, cuộc họp của Hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có ít nhất 70% số thành viên tham dự. Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức họp trực tiếp, Chủ tịch Hội đồng quyết định gửi hồ sơ, phiếu đánh giá để các thành viên cho ý kiến bằng văn bản.

Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại được thông qua khi có ít nhất 90% số thành viên dự họp hoặc có phiếu đánh giá nhất trí.

Việc thành lập Hội đồng nhằm bảo đảm công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.