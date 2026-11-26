Ngày 25-11, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp với VFS Global tổ chức Roadshow du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với chủ đề “Việt Nam: Nhịp cầu kết nối - Trải nghiệm đa sắc - Chất lượng vượt trội”. Tại chương trình, chính sách thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa và các sản phẩm nghỉ dưỡng biển Nha Trang được giới thiệu, quảng bá.

Tham dự Roadshow có ông Phạm Thanh Bình - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc; bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cùng các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú và cơ quan báo chí hai nước.

Chương trình gồm các hoạt động: Kết nối doanh nghiệp (B2B), giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch, biểu diễn nghệ thuật và tiệc giao thương.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, với nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và phong tục tập quán. Trong mối quan hệ đó, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mà còn là cầu nối giữa con người, văn hóa, góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trung Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế hàng đầu của Việt Nam, với tiềm năng trao đổi khách giữa hai nước còn rất lớn. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41% so với năm 2024. Trong 10 tháng năm 2026, lượng khách Trung Quốc ước đạt 4,4 triệu lượt, chiếm khoảng 22,5% tổng lượng khách quốc tế.

Việt Nam đang dành sự quan tâm và quyết tâm chính trị cao cho phát triển du lịch. Ngày 22-8-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đây là định hướng chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất với các đối tác Trung Quốc, nhất là trong phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá điểm đến. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 vào tháng 4-2026 tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác du lịch song phương ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Roadshow tại Bắc Kinh là một trong những hoạt động hưởng ứng sự kiện này.

Hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa được giới thiệu tại Roadshow ở Bắc Kinh.

Yến sào Khánh Hòa được giới thiệu tới các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, chính sách thị thực của Việt Nam ngày càng thông thoáng. Đáng chú ý, Việt Nam đang triển khai thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa, áp dụng từ ngày 12-10-2026 đến hết ngày 31-12-2027. Chính sách này tạo cơ hội để Khánh Hòa thu hút thêm khách đoàn từ thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh chính sách thị thực điện tử, miễn thị thực cho du khách đến Phú Quốc và mạng lưới khoảng 50 đường bay thẳng kết nối 5 sân bay của Việt Nam với 24 thành phố của Trung Quốc cũng góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước. Đây là điều kiện để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, mở rộng các chương trình tour và đa dạng hóa lựa chọn điểm đến.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu đến du khách Trung Quốc, du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo tại Nha Trang được nhấn mạnh với hệ thống khách sạn 5 sao và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa trao đổi với các đối tác Trung Quốc.

Tại phiên kết nối doanh nghiệp, 25 doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã làm việc trực tiếp với khoảng 200 đại biểu đến từ các công ty lữ hành và đối tác du lịch Trung Quốc. Hai bên trao đổi về nhu cầu thị trường, phát triển sản phẩm và cơ hội hợp tác. Vietnam Airlines, Vinpearl cùng các doanh nghiệp khác giới thiệu mạng lưới đường bay, sản phẩm du lịch và chính sách ưu đãi dành cho thị trường Trung Quốc. Đại diện ngành Du lịch Khánh Hòa cũng trao đổi với các đối tác Trung Quốc về hợp tác đưa khách đến địa phương.

Sau Bắc Kinh, đoàn công tác Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Roadshow tại Thượng Hải (ngày 27-11) và Trùng Khánh (ngày 1-12).

Trước đó, ngày 24-11, đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị Đại sứ quán tiếp tục cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp và hãng hàng không sở tại; đồng thời, hỗ trợ giới thiệu các đoàn famtrip, presstrip và KOLs đến Việt Nam trải nghiệm.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng đề xuất Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc, giới thiệu các đoàn famtrip, presstrip đến khảo sát sản phẩm du lịch địa phương. Khánh Hòa sẵn sàng phối hợp đón tiếp, tổ chức các chương trình khảo sát nhằm giới thiệu thế mạnh du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng và hệ thống cơ sở lưu trú của tỉnh.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ kết nối với các hãng hàng không, doanh nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy mở thêm đường bay thẳng và cung cấp thông tin thị trường phục vụ công tác xúc tiến du lịch.