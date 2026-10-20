Khánh Hòa: Thẩm định quy hoạch bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ

Dự án bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa được đề xuất xây dựng với khả năng tiếp nhận đồng thời 3 - 4 tàu, tùy theo kích thước phương tiện.

Dự án được đề xuất xây dựng với bến cập tàu có kích thước 32x15m, đường dẫn ra bến rộng 7,5m, dài 6m. Vị trí bến cách vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh khoảng 6m, đáp ứng khả năng tiếp nhận đồng thời 3 tàu kích thước lớn hoặc 4 tàu kích thước nhỏ hơn.

Một góc Cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Đây là một trong những nội dung thuộc phương án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ, được Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và đơn vị tư vấn trình bày tại cuộc họp.

Theo phương án thiết kế, khu nhà quản lý bến có tổng diện tích sử dụng 280m², gồm một tầng trệt và một tầng lầu, xây dựng trên sàn bê tông cốt thép của cầu cảng. Công trình được thiết kế hướng ra biển, phía trước bố trí hành lang vách kính và khu vực ghế chờ có mái che phục vụ người dân.

Ngoài các hạng mục chính, phương án quy hoạch còn xác định chức năng, quy mô và chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng công trình; tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu vực xây dựng công trình ngầm.

Tại cuộc họp, các phòng, đơn vị liên quan đã góp ý về phương án thiết kế, bố trí các hạng mục công trình và giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng bến thủy nội địa.

Sau khi nghe ý kiến góp ý và giải trình của đơn vị tư vấn, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.

Trong đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa rà soát, xác định lại cao trình mặt bến, bảo đảm tàu thuyền cập bến an toàn, đặc biệt trong điều kiện mưa bão.

Đồng thời, nghiên cứu phương án đấu nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chú trọng các yêu cầu về chống sét, thoát nước, xử lý nước thải, an toàn giao thông đường thủy và an toàn công trình.

Chủ tịch UBND phường cũng đề nghị việc bố trí các hạng mục phải bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu khai thác đa năng, tạo không gian thông thoáng, xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, phương án bố trí công trình và cây xanh tại khu vực bến cần được tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện, nhất là tại vị trí giao với đường Nguyễn Văn Linh.