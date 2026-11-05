Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Du lịch tăng trưởng cao, là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Nhiều ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng

Giám đốc Sở Tài chính Châu Ngô Anh Nhân cho biết, tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng cao, tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 196.853 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 72.239,7 tỷ đồng, tăng 20,9%; tổng lượt khách du lịch đạt 22,5 triệu lượt, tăng 50,8%, trong đó khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt, tăng 66,6%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 60%.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng đạt 2.234,3 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ, bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 1.426,6 triệu USD, tăng 18,4%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 39.701 tỷ đồng, bằng 105,5% dự toán và tăng 25,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 37.543 tỷ đồng, vượt 4% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.158,1 tỷ đồng, vượt 42,4% dự toán.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Nhựt cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân 10 tháng đạt 7,05%. Công nghiệp khai khoáng tăng hơn 23%, dự kiến mức tăng cả năm khoảng 22 đến 23%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 9%, có dấu hiệu khởi sắc so với những tháng trước. Một số ngành hàng như đóng tàu, thủy sản xuất khẩu và sản xuất bia được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực trong quý IV nhờ nhu cầu thị trường tiêu dùng cuối năm.

Tập trung giải ngân vốn, tháo gỡ khó khăn

Cùng với công nghiệp, ngành xây dựng tiếp tục được xác định là những động lực quan trọng trong quý IV. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Phú cho biết, ngành được giao xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV đạt 29,88%, cao hơn mức dự kiến trước đó là 26,65%.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành xây dựng tập trung vào danh mục các dự án có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, gồm 25 dự án đầu tư công, 50 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 50 doanh nghiệp lớn được xác định là động lực tăng trưởng. Theo báo cáo, giá trị giải ngân và huy động nguồn vốn ban đầu đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công khoảng 1.200 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách gần 14.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Những tháng cuối năm, nhất là tháng 12, thường có giá trị đầu tư xây dựng và giải ngân vốn cao. Tuy nhiên, để bám sát kịch bản được giao, cần tiếp tục theo dõi tiến độ từng dự án, phối hợp chặt chẽ với địa phương tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và các điều kiện triển khai các dự án”, Giám đốc Sở Xây dựng nhận định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm, bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV với yêu cầu đạt mức tăng trưởng 10,2%. Rà soát, nắm chắc các dự án, doanh nghiệp đang đóng góp chính vào tăng trưởng từng lĩnh vực, xác định cụ thể sản phẩm, mức đóng góp và giải pháp thực hiện, đồng thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu tháng 11.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp tháng 11/2026 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Công tác giải phóng mặt bằng là một trong những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Nhiều dự án chưa thể triển khai hoặc giải ngân nguồn vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân do vướng mắc ở khâu này. Đây là trách nhiệm của cấp xã và địa phương, cần chủ động vào cuộc, phối hợp với các ngành chức năng để đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho các dự án đóng góp vào tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh.

Theo đó, các xã, phường cần phối hợp với các sở, ngành tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm để đưa đến giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, cải cách hành chính, nhất là trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm nhanh chóng, gọn gàng, không gây khó khăn, phiền hà, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Du khách đứng kín hai bên đường Trần Phú để thưởng thức lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa Festival Biển Khánh Hòa 2026. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đến hết ngày 31/10/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt hơn 12.421 tỷ đồng, bằng 78,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 90% kế hoạch.

Bên cạnh đó, đối với Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh tiếp tục chú trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng và hoạt động sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành cần bám sát, theo dõi sát tình hình hoạt động, sản lượng điện của Nhà máy BOT Vân Phong và các cơ sở sản xuất điện trên địa bàn, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, bảo đảm điều kiện vận hành, khai thác công suất điện theo kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án công nhận Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh Khánh Hòa tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành trọng điểm như công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất năng lượng, xây dựng và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, duy trì ổn định chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước rủi ro thiên tai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho năm 2027 gắn liền với kế hoạch đầu tư công chi tiết, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong năm sau.