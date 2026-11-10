Khánh Hòa tập trung hoàn thành cập nhật dữ liệu tôn giáo trước ngày 17-11

Ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương về tình hình, kết quả triển khai công tác thu thập, tạo lập và cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu tôn giáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, thời gian qua, sở đã chủ động tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai thu thập, tạo lập và cập nhật cơ sở dữ liệu về tôn giáo trên phạm vi toàn tỉnh. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời; cơ chế phối hợp, trao đổi nghiệp vụ giữa sở và UBND cấp xã từng bước được thiết lập. Một số địa phương đã chủ động rà soát đối tượng, tổ chức thu thập, cập nhật dữ liệu, đạt hoặc vượt chỉ tiêu sau rà soát.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều đơn vị đã hoàn thành, vẫn còn một số địa phương chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cam kết tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công việc trong tuần này.

Lãnh đạo xã Diên Thọ nêu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục tổng hợp, rà soát số liệu; theo dõi, đôn đốc các xã, phường chưa hoàn thành chỉ tiêu. Đối với những trường hợp có điều chỉnh tăng, giảm số lượng đối tượng, sở cần tổng hợp, báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo để điều chỉnh, bảo đảm số liệu thống nhất với thực tế quản lý tại địa phương. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với các địa phương đã hoàn thành, tiếp tục phối hợp với sở rà soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất với hồ sơ quản lý, đáp ứng yêu cầu phê duyệt và ký số. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, các địa phương chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an cấp xã tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm toàn tỉnh hoàn thành công tác thu thập, tạo lập và cập nhật dữ liệu tôn giáo trước ngày 17-11.

MÃ PHƯƠNG