Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 64 xã, phường; cán bộ, công chức được phân công phụ trách công tác chuyển đổi số cùng cán bộ Văn phòng và các ban chuyên môn thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu được định hướng khai thác hệ sinh thái Mặt trận số, kho dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ công tác Mặt trận.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử và khai thác nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành, tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tuy nhiên, phần lớn các đơn vị vẫn chưa có cán bộ chuyên trách; năng lực số giữa các cấp, nhất là cấp xã, còn chưa đồng đều. Toàn tỉnh hiện mới có 367/767 thiết bị tại 64 xã, phường được cài đặt và sử dụng chữ ký số (đạt khoảng 48%). Nhiều quy trình nghiệp vụ như quản lý đoàn viên, hội viên, tổng hợp phong trào, giám sát, phản biện xã hội và tiếp nhận kiến nghị của Nhân dân vẫn chủ yếu thực hiện thủ công.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, tại hội nghị, các đại biểu được định hướng khai thác hiệu quả hệ sinh thái Mặt trận số, kho dữ liệu dùng chung và các nền tảng số chuyên ngành. Học viên cũng được trang bị kiến thức về AI, hướng dẫn thực hành sử dụng nền tảng MISA OneAI trong công tác hành chính, soạn thảo văn bản, tóm tắt tài liệu, phân tích số liệu và tổng hợp báo cáo; đồng thời trực tiếp trao đổi, thảo luận và được giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị là hoạt động thiết thực giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nâng cao nhận thức, làm chủ công nghệ số và công cụ AI, từng bước hiện đại hóa phương thức hoạt động trong tình hình mới.