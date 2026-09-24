Khánh Hòa tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), sau hai lần tổ chức vào các năm 2006 và 2017.

Đồng chí Đặng Khắc Lợi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Hội nghị APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước trong thập kỷ này. Đây không chỉ là chuỗi các hội nghị cấp cao mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu”, đồng chí Đặng Khắc Lợi nhấn mạnh.

Theo Phó Cục trưởng Cục Báo chí, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò tiên phong, góp phần mở đường cho thành công của Năm APEC 2027. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, triển khai công tác thông tin từ sớm, từ xa, không chờ đến khi các sự kiện diễn ra mới bắt đầu tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, với thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa, tỉnh Khánh Hòa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2/2027. Đây là trách nhiệm lớn, vì vậy tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi về an ninh, trật tự, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác, góp phần bảo đảm hội nghị diễn ra thành công.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Hội nghị tập huấn được tổ chức với hai phiên làm việc, trong đó phiên buổi sáng tập trung cung cấp cho đại diện các sở văn hóa, thể thao và du lịch, cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên hệ thống kiến thức toàn diện, chính xác và có chiều sâu về APEC.

Phiên buổi chiều tập trung trao đổi các giải pháp, hành động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, với những mô hình, kinh nghiệm được tích lũy trong giai đoạn 2023-2025 của các cơ quan báo chí trên cả nước.