Ngày 18/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khai giảng lớp tập huấn kỹ năng điều khiển ca nô, xuồng máy cho 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an các đơn vị, địa phương. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã có giấy phép, chứng chỉ điều khiển ca nô, xuồng máy.

Cán bộ, chiến sĩ dự tập huấn kỹ năng điều khiển ca nô, xuồng máy.

Chương trình tập huấn gồm lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần lý thuyết tập trung vào 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường thủy nội địa và hệ thống báo hiệu đường thủy; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều khiển xuồng máy, kỹ năng vận hành và xử lý tình huống phát sinh; công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đường thủy nội địa và phương pháp sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Với phần thực hành, học viên được hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xuồng máy rời bến, di chuyển đường trường, cập mạn phương tiện đang hành trình, cập bến cố định và vận hành phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua lớp tập huấn, Công an tỉnh Khánh Hòa hướng đến củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng điều khiển ca nô, xuồng máy cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, chủ động nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, tai nạn và các sự cố xảy ra trên đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện kỹ năng phối hợp, xử lý các tình huống thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.