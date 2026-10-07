Khánh Hòa tạo lợi thế thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu, công nghệ số

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), ngày 7/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, Khu công nghệ số tập trung.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vì thế, địa phương xác định, chuyển đổi số phải đi vào thực chất, phải có chiều sâu, bắt đầu từ quy hoạch kiến trúc đồng bộ để mang lại kết quả. Để hiện thực hóa tham vọng đó, hạ tầng số bắt buộc phải đi trước một bước.

Ông Lê Huyền – Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa phát biểu.

Theo ông Lê Huyền, Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu và Khu công nghệ số tập trung chính là "trái tim" để lưu trữ, phân tích và vận hành dòng chảy dữ liệu an toàn, thông suốt. Đây cũng sẽ là không gian ươm mầm lý tưởng cho các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud) và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để đón đầu dòng vốn công nghệ số thông qua 4 lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Thứ nhất, lợi thế trạm cập bờ cáp quang biển: Với vị trí cửa ngõ duyên hải đắc địa, Khánh Hòa sở hữu điều kiện tự nhiên vô cùng lý tưởng để phát triển các trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế, kết nối giao thương hạ tầng mạng lưới truyền dẫn siêu tốc độ.

Thứ hai, tiềm năng năng lượng xanh: Tỉnh tự tin đáp ứng nhu cầu khắt khe về nguồn điện sạch, ổn định để vận hành các trung tâm dữ liệu xanh chuẩn quốc tế nhờ lợi thế vượt trội về điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Thứ ba, sẵn sàng quỹ đất sạch: Khánh Hòa đã chủ động "dọn ổ", bố trí sẵn quỹ đất sạch tại các vị trí chiến lược thuộc các khu kinh tế, khu công nghệ tập trung. Các khu vực này đều đã được đầu tư hạ tầng giao thông, điện lực và viễn thông đồng bộ, hiện đại.

Thứ tư, minh bạch thủ tục pháp lý: Cùng với hệ thống các trường đại học, cao đẳng sẵn sàng cung ứng nhân lực công nghệ thông tin chất lượng, chính quyền cam kết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý minh bạch và an toàn nhất cho doanh nghiệp.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, Khu công nghệ số tập trung.

Ngoài ra, ông Lê Huyền giao cho các sở, ngành phải vào cuộc tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục đất đai, cấp phép, đấu nối năng lượng.

"Ngay sau diễn đàn, các đơn vị phải chủ động xử lý dứt điểm từng nội dung, khẩn trương chuyển hóa thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể, có tiến độ và kết quả rõ ràng", ông Huyền nói, đồng thời khẳng định, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời xác định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.