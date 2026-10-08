Khánh Hòa tăng trưởng quý IV, hướng đến mục tiêu năm 2027

Lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự kỳ họp. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự phiên họp có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Báo cáo tại phiên họp, đồng chí Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III/2026 ước tăng 10,66%, tính chung 9 tháng tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 17,45% (trong đó, công nghiệp tăng 8,7% và xây dựng tăng 36,23%). Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì, tổng mức bán lẻ hàng hóa quý III ước đạt 63.836,2 tỷ đồng, tính chung 9 tháng đạt 177.627,3 tỷ đồng. Tổng tăng xuất khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 2.022,5 triệu USD, tăng 10,5%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 1.261 triệu USD, tăng 16,5% so cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước quý III đạt 8.862,7 tỷ đồng, tính chung 9 tháng đạt 36.916,1 tỷ đồng, bằng 98,1% dự toán Trung ương giao.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng từng lĩnh vực phải xây dựng kịch bản chi tiết cho quý IV, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp. Sở Tài chính phối hợp Thống kê tỉnh hoàn chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định cụ thể và giao chỉ tiêu cho từng ngành, từng tháng đến hết năm, đồng thời xây dựng phương án bù đắp giữa các ngành nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung. Cùng với đó, dự báo và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới trong năm 2027, đồng chí Nguyễn Việt Hùng cho rằng, ngành Công thương phải trở lại giữ vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh lấy công nghiệp làm những động lực.

Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 10/2026. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Trong năm 2026, ngành xây dựng đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh, nhưng đây là yếu tố có tính đột biến. Trong bối cảnh thị trường bất động sản dự báo có thể giảm trong thời gian tới, ngành xây dựng khó tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao như hiện nay. Do đó, toàn tỉnh cần sớm chuẩn bị các động lực tăng trưởng mới, trong đó tập trung phát triển công nghiệp và năng lượng”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm, đối với các dự án năng lượng đã đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư, nhất là các dự án điện mặt trời và điện gió để sớm đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và đóng góp cho tăng trưởng năm 2027. Đồng thời, ngành Công thương phải xác định rõ mục tiêu, phấn đấu nâng mức đóng góp của công nghiệp vào tăng trưởng lên khoảng 35%, thay vì khoảng 27% như năm 2026, qua đó từng bước đưa công nghiệp trở lại giữ vai trò trụ cột và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của tỉnh.