Thiết kế mô phỏng tổng thể Nhà máy Điện khí LNG Cà Ná. (Ảnh: Trungnam Group)

Mở rộng không gian cho năng lượng

Trên những vùng đất giàu tiềm năng nắng, gió, các dự án điện mặt trời, điện gió đang từng bước được xúc tiến, mở ra triển vọng hình thành những trung tâm sản xuất năng lượng quy mô lớn. Đây là hướng đi nhằm đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.

Khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa đang phát triển nhiều dự án điện năng lượng, mở ra triển vọng hình thành những trung tâm sản xuất năng lượng quy mô lớn của địa phương và quốc gia. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại cuộc họp do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì ngày 23/11, Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhựt, cho biết, tỉnh đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với 12 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất 2.230,9MW, gồm 7 dự án điện mặt trời và 5 dự án điện gió.

Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhựt báo cáo công tác triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với 12 dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.(Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đến ngày 20/11, nhiều dự án đã có chuyển động tích cực. Nhà máy Điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 2 (100MW) và Dự án Điện mặt trời Bác Ái 1 (150MW) đã được phê duyệt kết quả mời quan tâm, đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận nhà đầu tư. Dự án Điện mặt trời Ninh Phước 1 giai đoạn 2 (49,9MW) đang được làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện; Dự án Điện mặt trời Hòa Sơn-Suối Ông 4 (350MW) đang trong quá trình đánh giá hồ sơ nhà đầu tư.

Cùng với các dự án do tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, dòng vốn xã hội hóa vào lĩnh vực năng lượng cũng đang được khơi thông. Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ của 15/20 dự án do doanh nghiệp đề xuất. Trong đó, 2 dự án thủy điện Phước Sơn và Lâm Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 9 dự án được thẩm định đủ điều kiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; 4 dự án còn vướng mắc đang tiếp tục được tháo gỡ.

Những chuyển động này cho thấy sức hút đầu tư của lĩnh vực năng lượng tại Khánh Hòa khá mạnh. Tuy nhiên, từ hồ sơ đến công trường vẫn là một chặng đường dài. Những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thẩm định đầu tư và yêu cầu quốc phòng có thể trở thành lực cản nếu không được xử lý đồng bộ, kịp thời. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút thêm dự án mà phải nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của từng công trình.

Đưa dự án lớn vào thực tiễn

Theo dự thảo kế hoạch, trong quý I/2027, Khánh Hòa dự kiến khánh thành Nhà máy Điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 (25MW), đồng thời khởi công 5 dự án gồm: Nhà máy Điện khí LNG Cà Ná (1.500MW), Điện gió Phước Dân (45MW), Điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 2 (100MW), Điện mặt trời Bác Ái 1 (150MW) và Điện mặt trời Ninh Phước 1 giai đoạn 2 (49,9MW). Tổng công suất các dự án dự tính khánh thành và khởi công đạt 1.869,9MW.

Nhà máy Điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 (25MW) dự tính khánh thành vào quý I/2027. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đáng chú ý, Nhà máy Điện khí LNG Cà Ná với công suất 1.500MW được kỳ vọng trở thành một trong những dự án năng lượng trọng điểm, góp phần bổ sung nguồn điện quy mô lớn, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải và tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ hậu cần năng lượng. Khi kết hợp với hệ thống điện gió, điện mặt trời, dự án sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tại địa phương.

Nhà máy Điện khí LNG Cà Ná với công suất 1.500MW, dự tính khởi công trong quý I/2027, được kỳ vọng trở thành một trong những dự án năng lượng trọng điểm, góp phần đa dạng hóa nguồn cung, khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tại địa phương.(Ảnh: Trungnam Group)

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển công nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để các dự án phát huy hiệu quả, việc phát triển nguồn điện cần được đặt trong mối liên kết đồng bộ với hạ tầng truyền tải, đấu nối và khả năng giải tỏa công suất. Nếu thiếu sự chuẩn bị tương ứng, lợi thế về nguồn năng lượng có thể chưa được chuyển hóa đầy đủ thành giá trị kinh tế, ảnh hưởng đến tăng trưởng của địa phương.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh việc triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu đề ra. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Theo đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng dự án, xác định thủ tục đã hoàn thành, đang thực hiện và những nội dung còn vướng mắc để đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

Sở Tài chính khẩn trương thẩm định hồ sơ, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyên ngành, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quá trình thực hiện.

Đối với các dự án dự tính khởi công trong quý I/2027, yêu cầu đặt ra là phải xác định tiến độ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư; khẩn trương hoàn thiện các điều kiện pháp lý về đất đai, môi trường, xây dựng, đấu nối điện và yêu cầu kỹ thuật. Nhà đầu tư phải chủ động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, không để những hạn chế trong khâu chuẩn bị làm chậm quá trình triển khai.

Trungnam Group và Tập đoàn năng lượng Ansaldo Energia S.p.A (Italia) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ chủ lực cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, chuẩn bị khởi công vào quý I/2027. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sở Công Thương được giao thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa những vấn đề vượt thẩm quyền để tỉnh có chỉ đạo giải quyết.

Từ lợi thế nắng, gió đến những dự án điện khí quy mô lớn, Khánh Hòa đang từng bước định hình không gian phát triển công nghiệp năng lượng đa dạng, hiện đại. Nhưng thước đo cho sức bật của lĩnh vực này không nằm ở số lượng dự án hay tổng công suất đăng ký, mà ở khả năng hiện thực hóa các cam kết đầu tư thành công trình cụ thể, đưa vào vận hành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả.

Muốn vậy, khâu tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn, cải cách thủ tục phải thực chất hơn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị phải được xác định rõ. Khi những điểm nghẽn được khơi thông, tiềm năng năng lượng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần tạo dư địa tăng trưởng mới và củng cố vị thế phát triển của Khánh Hòa bền vững hơn.