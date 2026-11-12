Khánh Hòa tăng tốc mở rộng thị trường khách quốc tế

Ảnh: Sea You Travel

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong 10 tháng qua, Khánh Hòa đón hơn 1,8 triệu lượt khách Hàn Quốc. Mức giảm hơn 6% tiếp đà giảm của lượng khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa trong năm 2025 (2,3%). Đồng thời, hiện mỗi ngày chỉ còn 14 - 16 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh, giảm khoảng 7 chuyến so với đầu năm 2026.

Theo các doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách Hàn Quốc, nguyên nhân lớn nhất là sau 3 năm tăng trưởng liên tục, Nha Trang - Khánh Hòa không còn là điểm đến được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội xứ Kim chi như trước. Ngay ở trong nước, Khánh Hòa đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ Phú Quốc (An Giang) - điểm đến đứng đầu danh sách được các gia đình Hàn Quốc có trẻ em tìm kiếm chỗ lưu trú cho kỳ nghỉ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ như: Du lịch, giải trí về đêm, du lịch văn hóa dân tộc Chăm - Raglai, du lịch cộng đồng... Đặc biệt, năm 2027, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tổ chức giải golf quy mô lớn, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại thị trường Hàn Quốc, trong đó dự kiến tổ chức chương trình roadshow tại xứ sở kim chi.

Sau 3 năm tăng trưởng liên tục, Nha Trang - Khánh Hòa không còn là điểm đến được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội xứ Kim chi như trước. Ảnh: VTV

Về lâu dài, không chỉ tập trung đón du khách Hàn Quốc mà Khánh Hòa cần chủ động đa dạng hóa thị trường. Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh, quan điểm xuyên suốt là tiếp tục phục hồi, duy trì và mở rộng các thị trường trọng điểm, truyền thống như Nga, các nước CIS, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đồng thời, đa dạng hóa nguồn khách, ưu tiên nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Theo định hướng, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 3 quốc gia, vùng lãnh thổ khai thác đường bay thường lệ trực tiếp đến Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu trên 80% đường bay mới được duy trì sau năm khai thác đầu tiên và phối hợp quảng bá điểm đến với ít nhất 5 hãng hàng không quốc tế.

Bà Thái Thị Lệ Hằng thông tin, Khánh Hòa hiện đang tập trung củng cố các đường bay hiện có kết nối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan và Singapore. Đồng thời, mở rộng kết nối đến Tokyo, Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Almaty (Kazakhstan) và Tashkent (Uzbekistan).

Trong giai đoạn 2028 - 2030, Khánh Hòa nghiên cứu mở thêm các điểm đến tại Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia; từng bước tiếp cận các thị trường Indonesia, Philippines. Đáng chú ý, địa phương định hướng thúc đẩy mở đường bay thẳng thường lệ kết nối Sydney, Melbourne (Australia) với Cam Ranh. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích phát triển các chuyến bay thuê chuyến, nhất là những thị trường có nhu cầu nghỉ dưỡng theo mùa.

Về lâu dài, không chỉ tập trung đón du khách Hàn Quốc mà Khánh Hòa cần chủ động đa dạng hóa thị trường. Ảnh: Asia Encounter

Trước mắt, trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung khai thác nhóm thị trường ưu tiên gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ. Với thị trường Trung Quốc, tỉnh tăng tỷ trọng khách tự túc, khách gia đình, khách trẻ và khách chi tiêu cao bên cạnh khách đoàn. Thị trường Hàn Quốc, trọng tâm là kéo dài thời gian lưu trú, tăng tỷ lệ khách quay lại.

Với thị trường Nga, Kazakhstan và các nước CIS khác, tỉnh hướng tới phân khúc nghỉ dưỡng dài ngày, củng cố vị thế điểm đến nghỉ dưỡng biển mùa đông hàng đầu. Thị trường Hoa Kỳ được tiếp cận qua các đường bay trung chuyển, ưu tiên khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách MICE, khách tàu biển và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ…

Song hành cùng định hướng tiếp cận là kế hoạch khuyến khích doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chuyên biệt cho từng thị trường. Với khách Trung Quốc, trọng tâm là nghỉ dưỡng biển, mua sắm, kinh tế ban đêm. Khách Hàn Quốc được hướng tới golf, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng gia đình đa thế hệ. Khách Nga, Kazakhstan và các nước CIS có sản phẩm nghỉ dưỡng tránh đông và chăm sóc sức khỏe. Khách Nhật Bản được giới thiệu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Đối với thị trường khách Hoa Kỳ, sản phẩm chủ đạo là du lịch tàu biển, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên. Với thị trường ASEAN là nghỉ dưỡng ngắn ngày, du lịch cuối tuần, ẩm thực, vui chơi giải trí. Với thị trường Ấn Độ là du lịch MICE, du lịch cưới….

Song hành cùng định hướng tiếp cận là kế hoạch khuyến khích doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chuyên biệt cho từng thị trường. Ảnh: Expedia

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh các tour, tuyến gắn với làng nghề yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, Raglai và ẩm thực địa phương. Sở Công Thương được giao nghiên cứu hình thành trung tâm thương mại, phố đi bộ, chợ đêm du lịch tại phường Nha Trang và phường Phan Rang...

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng kỳ vọng đưa đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của các hãng tàu quốc tế. Với Cảng quốc tế Cam Ranh, Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang cùng hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp sẵn có, Khánh Hòa có đầy đủ cơ sở để kết nối với các tuyến du lịch hàng hải toàn cầu. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, tài nguyên và vị trí địa lý mới chỉ là điều kiện ban đầu.

Tại Hội thảo quốc tế phát triển du lịch tàu biển do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên khẳng định: “Khánh Hòa sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên bờ, phát huy giá trị cảnh quan biển đảo, di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề. Đồng thời phát triển các chương trình trải nghiệm chuyên sâu, dịch vụ mua sắm và giải trí về đêm phục vụ khách tàu biển lưu trú qua đêm”.

Cùng với đó, “tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đón tiếp, bảo đảm an ninh an toàn và tăng cường liên kết với các địa phương trong cả nước để hình thành các tuyến du lịch liên vùng, liên cảng”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho hay.

Khánh Hòa cũng kỳ vọng đưa đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của các hãng tàu quốc tế. Ảnh: Ana Marina Nha Trang

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện các hãng tàu và công ty lữ hành đánh giá cao năng lực tiếp nhận tàu cỡ lớn của Cảng quốc tế Cam Ranh, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những rào cản, bao gồm: khoảng cách di chuyển từ cảng về trung tâm Nha Trang còn xa, hạ tầng giao thông kết nối chưa thuận tiện, thiếu bãi đậu xe quy chuẩn và sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng còn hạn chế.

Đóng góp giải pháp cho địa phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt Phan Xuân Anh đề xuất: Khánh Hòa cần sớm quy hoạch cảng biển chuyên dụng cho tàu khách du lịch, đồng thời khai thác sâu hơn các giá trị văn hóa như không gian sông Cái Nha Trang hay di sản liên quan đến Bác sĩ Alexandre Yersin để tạo ra các sản phẩm khác biệt.