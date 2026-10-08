Khánh Hòa tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án điện hạt nhân

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giải phóng mặt bằng chuyển biến rõ

Tại dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Đến ngày 7/10, xã Phước Dinh đã xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường cho 619/783 trường hợp, tương ứng 465,4ha, đạt 90,3% diện tích dự án; tăng 224 trường hợp và 96,4ha so với ngày 28/9.

Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 421 trường hợp, diện tích 418,2ha; chi trả 137 trường hợp với tổng kinh phí 512,2 tỷ đồng. Diện tích đất đã thu hồi, quản lý đạt 265,2ha; giải ngân 1.208/1.779 tỷ đồng, tương đương 67,9% kế hoạch vốn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh báo cáo kết quả triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân 1. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại dự án Ninh Thuận 2, việc xác nhận nguồn gốc đất đã hoàn thành 100%; lập, phê duyệt phương án và chi trả bồi thường đạt 97,5% diện tích. Địa phương đã bổ sung phương án bồi thường tài sản, hỗ trợ di dời và chi trả thêm 97 tỷ đồng, nâng lũy kế giải ngân lên 2.171 tỷ đồng. Công tác di dời mồ mả đạt 2.284/2.930 ngôi, tương đương 77,9%.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải báo cáo kết quả triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân 2. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi yêu cầu về tiến độ các dự án điện hạt nhân ngày càng cao, đòi hỏi địa phương phải chuyển từ “rà soát” sang xử lý cụ thể từng hồ sơ, từng phần việc.

Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn

Tại dự án Ninh Thuận 1, khu tái định cư còn 17 trường hợp/16,7ha đã phê duyệt phương án nhưng chưa chi trả và chưa ban hành quyết định thu hồi đất. Khu nhà máy còn 251 trường hợp/136,3ha đã phê duyệt phương án nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi; trong đó 78 trường hợp/42,6ha chưa chi trả và 173 trường hợp/93,7ha cần rà soát. Ngoài ra, còn 198 trường hợp/47,2ha đang lập, niêm yết phương án và 164 trường hợp/49,6ha cần rà soát, xác định lại nguồn gốc đất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị xã Phước Dinh lập bảng theo dõi đến từng trường hợp, phân thành 4 nhóm: đã thu hồi, đã và đang chi trả; đã phê duyệt nhưng cần rà soát; đang lập, niêm yết phương án; chưa đủ cơ sở về nguồn gốc đất. Mỗi hồ sơ phải xác định người phụ trách, phần việc còn lại, thời hạn hoàn thành và mốc bàn giao mặt bằng.

Trước mắt, tập trung xử lý dứt điểm 17 trường hợp tại khu tái định cư; hoàn thành chi trả 78 trường hợp thuộc khu nhà máy chậm nhất ngày 10/10; đồng thời kết luận cụ thể đối với 173 trường hợp cần rà soát, không để hồ sơ tiếp tục “nằm” ở khâu xác minh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tại cuộc họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cùng với đó, địa phương phải tăng cường đối thoại, vận động các hộ chưa nhận tiền; phân loại rõ từng kiến nghị để giải quyết đúng chính sách, đúng đối tượng. Với trường hợp đủ điều kiện nhưng cố tình không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng, cần hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, bảo đảm tiến độ dự án, an ninh trật tự và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tại dự án Ninh Thuận 2, 27 trường hợp với 10,3ha đất chồng lấn đất lâm phần đã được xác minh, đang chờ kết quả để hoàn thiện thủ tục bồi thường. Địa phương cũng cần phân loại 47 trường hợp chưa nhận tiền, tổ chức đối thoại và giải quyết cụ thể các kiến nghị liên quan chuyển đổi nghề, loại đất, tái định cư, vật kiến trúc và tranh chấp.

Không để mặt bằng trở thành điểm nghẽn

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cho biết, tại dự án thành phần di dân, tái định cư Ninh Thuận 1, đơn vị thi công đã được bàn giao 35,8/65,62ha, nhưng thực tế mới triển khai được khoảng 28,26ha do một số hộ chưa đồng thuận bàn giao. Tại Ninh Thuận 2, diện tích đã bàn giao đạt 25,4/31,8ha.

Ban Quản lý dự án đề nghị xã Phước Dinh khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường trong phạm vi 52ha, vận động người dân bàn giao mặt bằng sạch; đồng thời xây dựng kế hoạch bàn giao từng phần để phục vụ thi công khu neo đậu tàu cá và các hạng mục hạ tầng liên quan. Xã Vĩnh Hải cần đẩy nhanh di dời mồ mả, bàn giao phần diện tích còn lại theo tiến độ.

Vùng đất tại xã Phước Dinh được quy hoạch triển khai Dự án Nhà máy Điện hạt nhân 1. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đến nay, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành 1.140 kim tĩnh tại Phước Dinh và 3.289 kim tĩnh tại Vĩnh Hải, đáp ứng yêu cầu di dời mồ mả, đồng thời tiếp tục phối hợp địa phương triển khai các hạng mục còn lại.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung xử lý những khâu còn chậm, nhất là chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng tái định cư và giải quyết kiến nghị của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đặc biệt, chính sách bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định; kiên quyết ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chính sách, trục lợi từ dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xã Vĩnh Hải xử lý dứt điểm các trường hợp chồng lấn đất lâm phần, làm cơ sở lập phương án bồi thường.

Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh được yêu cầu tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân và tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 20/10, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

“Đối với các dự án điện hạt nhân, giải phóng mặt bằng không chỉ là bài toán về đất đai, bồi thường hay tái định cư, mà còn là khâu mở đường để những cam kết đầu tư chuyển thành công trình cụ thể. Vì vậy, yêu cầu đặt ra lúc này là phải xử lý công việc theo tinh thần rõ hồ sơ, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, không để những vướng mắc kéo dài trở thành điểm nghẽn của dự án trọng điểm quốc gia”, ông Hoàng nhấn mạnh.