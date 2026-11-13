Khánh Hòa: Tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

Thứ trưởng Y Thông tặng quà 2 tập thể, 118 cá nhân tại xã Tây Khánh Vĩnh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại xã Tây Khánh Vĩnh, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao quà cho 2 tập thể, 18 người uy tín và cán bộ thôn là người dân tộc thiểu số, tặng 100 suất quà cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng 20 suất cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng Y Thông cho biết, Khánh Hòa là địa phương chủ động trong công tác dân tộc, tôn giáo và các phong trào tại khu dân cư, đồng thời chăm lo đời sống đồng bào, những kết quả đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của người dân, cũng như vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ thôn, Ban Công tác Mặt trận và Người có uy tín trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân.

Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: VŨ TÂN)

Thứ trưởng cũng lưu ý rằng địa phương cần tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, cung cấp thông tin và bồi dưỡng kiến thức cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, già làng, nghệ nhân và Người có uy tín, để họ trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và đồng bào.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn. (Ảnh: VŨ TÂN)

Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi làn điệu dân ca, tiếng nói, nhạc cụ, lễ hội, nghề truyền thống đều là phong tục tốt đẹp. Những giá trị cần được gìn giữ, trao truyền, góp phần bảo tồn di sản, bồi đắp niềm tự hào, ý thức cộng đồng và sự gắn bó giữa các dân tộc.