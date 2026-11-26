Tổ công tác tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nội quy công viên, bãi biển như: Điều khiển phương tiện giao thông vào khu vực công viên, đường dọc bãi biển dành cho người đi bộ; buôn bán hàng rong; sử dụng mặt bằng công viên, bãi biển để đốt lửa, thả diều, tổ chức ăn uống, kinh doanh và cung cấp dịch vụ trái quy định.

Kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm tại công viên bờ biển Trần Phú góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang an toàn, văn minh.

Các hoạt động tuần tra được triển khai tại những khu vực trọng điểm, từ Công viên Bạch Đằng đến Quảng trường 2/4, từ Quảng trường 2/4 đến Công viên Yersin. Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra khu vực vỉa hè, các điểm tiếp giáp đường Trần Phú, điểm dừng, đỗ xe, đón, trả khách và các lối ra vào công viên, bãi biển.

Theo Công an phường Nha Trang, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định tại khu vực công viên, bãi biển đường Trần Phú và Quảng trường 2/4.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn cảnh quan đô thị và xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang an toàn, văn minh, thân thiện trong mắt người dân và du khách.