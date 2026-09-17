Khánh Hòa tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường thủy nội địa

Theo kế hoạch của Công an tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 9/2026, các lực lượng sẽ phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa. Phòng CSGT là đơn vị chủ trì tham mưu kế hoạch, xây dựng lịch công tác, chuẩn bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tổng hợp kết quả thực hiện.

Tham gia còn có cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an các xã, phường ven biển tỉnh Khánh Hòa.

Phạm vi tuần tra, kiểm soát gồm các tuyến đường thủy và vùng nội thủy từ vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh đến vịnh Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa). Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên đường thủy, nhất là những phương tiện, đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật.

Các lực lượng chú trọng kiểm tra phương tiện kinh doanh xăng, dầu; phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi, đất, đá làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp; công trình xây dựng lấn biển; các điểm có hoạt động xả thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy tờ của người điều khiển và người làm việc trên phương tiện; kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với thuyền viên, người lái phương tiện và những người thuộc diện kiểm tra theo quy định.

Phòng CSGT chịu trách nhiệm kiểm tra giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của người trên phương tiện; giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm và các điều kiện hoạt động của phương tiện, trang thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm.

CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Nguyễn Văn Thuộc, trú tại xã Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, chủ tàu cá TG-91428-TS.

Ông Võ Ngọc Hùng, thuyền trưởng tàu du lịch KH-1365 hoạt động chở khách trên vịnh Nha Trang.

Và ông Phạm Nhất Linh, thuyền trưởng tàu du lịch KH-1373.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Khánh Hòa, phối hợp các lực lượng kiểm tra, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó tập trung các hành vi liên quan đến hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm về môi trường, ma túy; quản lý ngành, kinh doanh có điều kiện về ANTT; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác PCCC.