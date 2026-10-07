Khánh Hòa tăng cường thu gom, xử lý rác thải tại các đảo

Ngày 7/10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng vừa có chỉ đạo về công tác thu gom, xử lý rác thải tại các đảo trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã phường, đặc khu tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải tại các đảo thuộc địa bàn quản lý.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang và Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải tại các đảo thuộc địa bàn quản lý, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/10.

Đối với phường Nha Trang, địa phương tiếp tục duy trì mô hình thu gom, vận chuyển rác thải về bãi rác Lương Hòa. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án lưu giữ tạm thời, bảo đảm vệ sinh môi trường trong những ngày thời tiết xấu, tàu thuyền không thể di chuyển.

Tại xã Đại Lãnh, phường Bắc Nha Trang, xã Nam Cam Ranh và đặc khu Trường Sa, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu thiết lập các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại các đảo, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật với nền chống thấm, có mái che. Cùng với đó, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, thành lập và duy trì các tổ tự quản môi trường.

Các địa phương phải bố trí phương tiện vận chuyển đường thủy hoặc thuê đơn vị có chức năng định kỳ 2-3 lần/tuần đưa rác thải sinh hoạt từ các đảo vào đất liền xử lý.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, UBND tỉnh yêu cầu 100% chủ lồng bè ký cam kết không xả thải ra biển; bố trí thiết bị lưu chứa rác tại chỗ và định kỳ vận chuyển vào bờ xử lý.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng nghiên cứu các giải pháp, mô hình xử lý rác thải khép kín, bền vững tại các xã đảo.

Các cơ quan được giao nghiên cứu, đánh giá và đề xuất áp dụng công nghệ xử lý rác tại chỗ như lò đốt quy mô nhỏ tập trung hoặc công nghệ vi sinh, phân bón phù hợp điều kiện đặc thù, qua đó hạn chế việc vận chuyển rác bằng đường thủy và tiết kiệm chi phí ngân sách.