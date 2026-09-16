Khánh Hòa tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam vừa ký ban hành Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 14-9-2026 “Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh”.

Chỉ thị nêu rõ, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn; chỉ đạo trạm y tế và các đơn vị liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, hóa chất, máy phun, vật tư y tế và nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa thuộc Sở Y tế trong giám sát ca bệnh, véc tơ, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và xử lý ổ dịch, bảo đảm xử lý triệt để, đúng phạm vi, thời gian quy định.

Muỗi Aedes aegypti có màu đen sẫm, trên thân và chân có những đốm trắng. Ảnh Internet

Sở Y tế được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống sốt xuất huyết; thường xuyên theo dõi, đánh giá diễn biến dịch bệnh và kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp với từng cấp độ nguy cơ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát véc tơ, phát hiện sớm ca bệnh, cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lan rộng.

Chỉ thị cũng yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục, loại bỏ dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng; đẩy mạnh truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ngành Xây dựng phối hợp kiểm tra các công trình, bãi tập kết vật liệu, không để phát sinh khu vực đọng nước tạo điều kiện cho lăng quăng, muỗi phát triển.

Bên cạnh đó, các ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng cùng các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông tỉnh… phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ.