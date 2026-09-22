Khánh Hòa tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, ngăn dịch bùng phát, lan rộng

Chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết. (Ảnh minh hoạ)

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị đặt yêu cầu kiểm soát dịch bệnh ngay từ cơ sở, chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt xuất huyết.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý. Trường hợp để số ca mắc gia tăng hoặc xảy ra dịch do lơ là, chủ quan, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm theo quy định.

UBND cấp xã được yêu cầu chỉ đạo trạm y tế cùng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc bảo đảm cơ sở vật chất, hóa chất, máy phun, vật tư y tế và nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế trong giám sát ca bệnh, giám sát véc tơ, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và tổ chức xử lý ổ dịch.

Việc xử lý ổ dịch phải thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm triệt để, đúng phạm vi và thời gian quy định. Khi phát sinh dịch bệnh hoặc có khó khăn, vướng mắc, UBND các xã, phường, đặc khu phải kịp thời báo cáo Sở Y tế và chủ trì họp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý.

Đối với ngành Y tế, UBND tỉnh yêu cầu thường xuyên theo dõi, đánh giá diễn biến dịch bệnh và kịp thời tham mưu giải pháp đáp ứng phù hợp với từng cấp độ nguy cơ. Các đơn vị y tế phải tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát véc tơ, phát hiện sớm ca bệnh, cấp cứu, điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Ngành Y tế đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong cộng đồng; khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bùng phát trên diện rộng và kéo dài. Các đơn vị trực thuộc phải xây dựng kế hoạch dự trữ, điều phối hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy, xây dựng môi trường học đường an toàn, không tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sản.

Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra các công trình xây dựng, bãi tập kết vật liệu; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan thực hiện vệ sinh môi trường, không để phát sinh các khu vực đọng nước.

Đối với ngành du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh và phối hợp với ngành Y tế khi phát hiện ca bệnh hoặc ổ dịch.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết, qua đó kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan và bảo vệ sức khỏe người dân.