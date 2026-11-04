Khánh Hòa: Tăng cường chống khai thác IUU, bảo đảm an toàn cho ngư dân mùa mưa bão

Ngày 4/11, Đồn Biên phòng Ninh Hải cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Ban Quản lý cảng neo đậu Ninh Hải cùng các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản và hướng dẫn ngư dân các biện pháp ứng phó thiên tai tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải trao tặng phao cứu sinh cho ngư dân, góp phần bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. (Ảnh: BPKH).

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải đến từng tàu cá để phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); vận động chủ phương tiện, thuyền trưởng chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

Đồng thời, thông tin tình hình an ninh trên biển, nâng cao ý thức cảnh giác, vận động ngư dân tích cực phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ công tác cũng hướng dẫn ngư dân thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo thời tiết; không đưa tàu cá ra khơi khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ninh Hải trực tiếp tuyên truyền, phổ biến quy định chống khai thác IUU và hướng dẫn ngư dân chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. (Ảnh: BPKH).

Đối với các phương tiện đang neo đậu, lực lượng chức năng khuyến cáo chủ tàu chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống dây neo, sắp xếp phương tiện bảo đảm khoảng cách an toàn; đồng thời gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Dịp này, tổ công tác đã phát tờ rơi tuyên truyền và trao tặng phao tròn cho các chủ phương tiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi hoạt động trên biển.

Hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng, chống khai thác IUU, đồng thời giúp ngư dân chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.