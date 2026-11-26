Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường, đặc khu và Chi cục Quản lý thị trường triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công quản lý để chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh với các mặt hàng và lĩnh vực trọng điểm.

Khánh Hòa tăng cường chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường, đặc khu, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu UBND cùng cấp xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm phù hợp với tình hình thực tế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập kết, trung chuyển hàng hóa, chợ và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các địa phương được yêu cầu không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 28/2/2027.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng giao Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch cao điểm của tỉnh, gửi Sở Công Thương chậm nhất ngày 27/11.

Kế hoạch tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, điểm tập kết hàng hóa và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần ổn định thị trường, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 28/2/2027.