Khánh Hòa tái cấu trúc không gian phát triển sau quy hoạch

Khánh Hòa phát triển các khu đô thị hướng biển

Cấu trúc phát triển "1 tầm nhìn - 2 trục - 3 cực - 4 trụ cột"

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh địa giới hành chính Khánh Hòa được mở rộng với quy mô với 65 đơn vị hành chính cấp xã cùng vùng biển rộng lớn giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, dịch vụ, công nghiệp, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Điểm mới nổi bật của bản quy hoạch là mô hình tổ chức không gian phát triển: “1 tầm nhìn chung - 2 trục kết nối - 3 cực tăng trưởng - 4 trụ cột động lực”. Trong đó, 3 cực tăng trưởng được phân bổ chiến lược.

Theo đó, cực phía Bắc lấy Khu kinh tế Vân Phong làm hạt nhân phát triển công nghiệp và logistics biển; cực trung tâm gồm Nha Trang – Cam Lâm – Cam Ranh đóng vai trò là trung tâm hành chính, dịch vụ, tri thức và đổi mới sáng tạo, trong đó Nha Trang tiếp tục giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, còn Cam Lâm được định hướng trở thành đô thị sân bay và động lực phát triển mới;

Cực phía Nam gồm Phan Rang và Cà Ná tập trung phát triển năng lượng sạch, công nghiệp xanh, logistics và du lịch. Các cực tăng trưởng này được kết nối chặt chẽ bởi 1 hành lang kinh tế Bắc – Nam và 3 hành lang kinh tế Đông – Tây, tạo liên kết hạ tầng đồng bộ giữa khu vực ven biển với Tây Nguyên và các vùng kinh tế trọng điểm.

Quy hoạch xác định Khánh Hòa phát triển theo hướng nhanh, bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Với mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số cùng hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị được đầu tư đồng bộ, thông minh, bền vững và quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc.

Hướng tới tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị thông minh, thân thiện với môi trường và là điểm đến đáng sống hàng đầu châu Á, nơi hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, quản trị được vận hành trên nền tảng số và đi đầu trong thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Việt Nam.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia

Không gian phát triển của Khánh Hòa gắn liền với không gian biển và hải đảo. Trong đó, Đặc khu Trường Sa được xác định là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Khu trung tâm đô thị Nha Trang

Việc phát triển kinh tế biển được lồng ghép chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng – an ninh với khai thác bền vững tài nguyên, từng bước đưa kinh tế biển Khánh Hòa vươn tầm khu vực.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh quán thuẫn nguyên tắc: Nội lực là nền tảng, ngoại lực là đột phá. Khánh Hòa tập trung giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài, chậm tiến độ nhằm giải phóng nguồn lực đất đai và vốn đầu tư;

Đẩy mạnh cải cách hành chính và ưu tiên chi ngân sách cho đầu tư phát triển. Đồng thời, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn và công nghệ đại dương được xem là chìa khóa then chốt.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của bản quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết đây là quy hoạch đầu tiên sau khi hợp nhất, mở ra dư địa phát triển rộng lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành, tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đô thị, nông thôn và kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm tính thống nhất; nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình hành động rõ tiến độ, rõ sản phẩm và trách nhiệm.

Tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính. Thành công của Quy hoạch tỉnh sẽ không đo đếm bằng văn bản trên giấy, mà bằng những chuyển biến thực tế về kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư và chất lượng cuộc sống của người dân.