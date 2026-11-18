Bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Diên Thọ tại ngày hội.

Dự ngày hội có bà Trần Thu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo xã Diên Thọ và đông đảo Nhân dân địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026). Năm 2026, Liên khu dân cư Cụm số 1 đạt nhiều kết quả nổi bật: 4/4 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ hộ đạt Gia đình văn hóa đạt 98,5%; duy trì hiệu quả 22 mô hình cổng chào văn hóa, thắp sáng đường quê, đường cờ. Đặc biệt, phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, 100% hộ dân trong cụm đã đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án đường ống nước Sông Chò 1, Cụm Công nghiệp Diên Thọ và đường giao thông liên vùng.

Lãnh đạo xã Diên Thọ tặng giấy khen cho đại diện các hộ gia đình có đóng góp tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân 4 thôn; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố sự đồng thuận xã hội, quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, nhất là dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cùng với việc nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo vệ môi trường, địa phương cần giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa trên 98%, duy trì hiệu quả tổ tuần tra nhân dân nhằm phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Thọ đã ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Bà Trần Thu Mai trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; lãnh đạo xã Diên Thọ biểu dương 12 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và tặng quà động viên các hộ khó khăn tại địa phương.