Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung Cẩm nang hướng dẫn người dân tiếp cận nhà ở xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3911 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Cẩm nang hướng dẫn người dân tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thi công nhà ở xã hội CT-02 Khu đô thị An Bình Tân.

Theo nội dung sửa đổi, bổ sung, người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Tuy nhiên, người thuộc trường hợp này chỉ được mua, thuê mua nhà ở xã hội có khoảng cách đến địa điểm làm việc gần hơn so với nhà ở đang sở hữu. Việc xác định điều kiện thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Xây dựng. Mẫu giấy cung cấp thông tin đối với trường hợp này được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đáng chú ý, cẩm nang được cập nhật các mức thu nhập đối với một số nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể, người chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân có thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập không quá 35 triệu đồng/tháng. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng. Thu nhập được xác định theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi làm việc xác nhận trong 12 tháng liền kề tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận. Riêng nhóm đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, điều kiện thu nhập được xác định căn cứ vào tổng thu nhập của sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá, có phân biệt trường hợp độc thân, đã kết hôn và đối tượng của vợ hoặc chồng theo quy định.

Cẩm nang cũng làm rõ các trường hợp không phải chứng minh thu nhập, gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở; hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của Chính phủ. Một số nhóm đối tượng khi thuê nhà ở xã hội cũng không phải đáp ứng điều kiện về thu nhập.

Việc sửa đổi, bổ sung cẩm nang nhằm cập nhật những quy định liên quan, giúp người dân thuận tiện tra cứu, xác định điều kiện và chuẩn bị hồ sơ khi có nhu cầu tiếp cận chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.