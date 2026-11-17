Học sinh thi tìm hiểu di sản qua tranh, ảnh

Hội thi năm nay được triển khai dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề dành cho học sinh khối trung học cơ sở (THCS). Nội dung thi gồm 4 phần chính, tập trung vào kiến thức về di sản văn hóa thế giới; hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại Khánh Hòa; cùng các quy định của Luật Di sản văn hóa và trách nhiệm của công dân trong công tác bảo tồn.

Thông qua nhiều hình thức thể hiện sinh động như sân khấu hóa, thi trắc nghiệm, nhận diện di tích qua hình ảnh, trình diễn nghệ thuật truyền thống, thử tài thuyết minh viên tại điểm và giao lưu khán giả, hội thi đã mang đến không khí hào hứng, tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế cho thí sinh.

Diễn ra từ ngày 16 đến 21.11.2026, hội thi được chia thành 3 cụm tranh tài. Cụm 1 gồm phường Đô Vinh, xã Ninh Phước và xã Phước Hậu (tổ chức tại Hội trường UBND xã Ninh Phước).

Sôi nổi các phần thi tìm hiểu về di sản

Cụm 2 gồm các phường Phan Rang, Đông Hải và Ninh Chử (tổ chức tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Ninh Chử). Cụm 3 gồm các xã Thuận Nam, Cà Ná và Phước Dinh (tổ chức tại Hội trường UBND xã Thuận Nam).

Ghi nhận trong ngày 17.11 tại điểm thi Cụm 3 (xã Thuận Nam), phần tranh tài của các đội tuyển đến từ xã Thuận Nam, Cà Ná và Phước Dinh đã diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục dàn dựng công phu, để lại ấn tượng tích cực cho người xem.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, ông Hoàng Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hưởng ứng chuỗi sự kiện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hội thi được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu lành mạnh để học sinh THCS tiếp cận, khám phá kho tàng di sản phong phú của dân tộc và địa phương.

Các đội tham gia Hội thi

Qua đó, Ban Tổ chức kỳ vọng khơi dậy niềm tự hào, bồi dưỡng lòng yêu nước và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ di tích”.

Bên cạnh việc tạo sân chơi trí tuệ, hội thi còn góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục di sản trong học đường, từng bước hình thành thói quen ứng xử văn minh cho học sinh khi tham quan, tìm hiểu tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh.