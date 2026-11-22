Các đội thực hiện các phần thi chế biến món ăn

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Tại Hội thi, các đội đã mang đến nhiều thực đơn phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống vùng miền và phong cách hiện đại như: gỏi gà bắp chuối xé, gà thố Tây Bắc, gỏi bò kéo pháo, cơm chiên phượng hoàng kèm salad dầu giấm, tôm viên nhân phô mai, súp Tomyum và sữa chua kết hợp trái cây.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, bà Trần Phương Ngọc Tú, Trưởng ban Tổ chức Hội thi cho biết: Mỗi món ăn ngon không chỉ đến từ hương vị hấp dẫn mà còn là kết tinh của kỹ năng, kinh nghiệm và tâm huyết của người đầu bếp.

Thông qua hội thi, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra sân chơi chuyên môn bổ ích để đội ngũ nhân sự giao lưu, học hỏi, khuyến khích sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Các đội thuyết minh về các món ăn

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, đại diện Ban Giám khảo nhận định các đội thi đều thể hiện phong thái chuyên nghiệp, các món ăn được chế biến công phu, đậm đà bản sắc vùng miền.

Ông Hải kỳ vọng sân chơi này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, trở thành điểm hẹn giao lưu nghề nghiệp, góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung đến với người dân, du khách trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức chấm và trao giải cho các đội xuất sắc

Là một trong những thí sinh tham gia tranh tài, anh Võ Chí Bình (đội thi ẩm thực Quyết Thắng) bày tỏ niềm vui khi lần đầu được cọ xát, giao lưu cùng những người chung niềm đam mê bếp núc trong không khí ý nghĩa hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, niềm vui nhân đôi khi đội của anh xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc. Theo anh Bình, đây là kỷ niệm đáng nhớ và là động lực lớn để bản thân tiếp tục nỗ lực, trau dồi tay nghề.

Kết thúc các phần thi sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho những đội có phần thi xuất sắc.