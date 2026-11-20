Tặng quà cho hộ gia đình đồng bào dân tộc tại xã Xuân Hải

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 tại xã Xuân Hải được triển khai đồng bộ từ ngày 18 - 24.11 với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hướng đến nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Đa dạng các hoạt động văn hóa

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng với sự góp mặt của các đội văn nghệ đến từ các thôn trên địa bàn. Các tiết mục hát, múa, dân ca và biểu diễn nhạc cụ truyền thống được dàn dựng công phu, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như phản ánh những thành tựu đổi mới của địa phương.

Song song với đó, không khí ngày hội thêm phần hào hứng với các hoạt động thể dục thể thao và trò chơi dân gian. Bên cạnh giải bóng chuyền nam, các thôn còn tham gia tranh tài ở nhiều trò chơi vận động mang tính gắn kết cộng đồng cao như: nhảy dây tập thể, nhảy bao bố, đạp bong bóng, hai người ba chân chuyền bong bóng tiếp sức và đội nước đổ chai tiếp sức.

Nhiều hoạt động văn hóa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Xuân Hải

Đối với khối trường học, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trên địa bàn xã tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, nhà trường lồng ghép nội dung tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp và tổ chức ngày hội đọc sách, phát huy hiệu quả không gian thư viện học đường.

Đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường

Gắn hoạt động văn hóa với việc thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030, sáng ngày 7.11.2026, UBND xã Xuân Hải đã phát động lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường đồng loạt trên toàn địa bàn.

Với phương châm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu, địa phương đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân các thôn tham gia dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa và xử lý triệt để các điểm tồn đọng rác thải.

Cụ thể, lực lượng chức năng và các ban, ngành, đoàn thể đã chia thành nhiều mũi triển khai tại các tuyến đường huyết mạch và khu vực trọng điểm như: tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Xuân Hải), Tỉnh lộ 705 (từ Quốc lộ 1A đến cây xăng Thanh Tùng), tuyến đường vào trụ sở UBND xã, tuyến đường từ thôn Thủy Lợi đến thôn Hòn Thiên, khu vực Đài liệt sĩ xã Hộ Hải (cũ) cùng toàn bộ hệ thống đường liên thôn, nội đồng, tuyến kênh và khu vực công cộng.

Bên cạnh việc ra quân dọn dẹp, xã Xuân Hải cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình thực hiện nghiêm việc phân loại và đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn Xuân Hải ngày càng khang trang, văn minh.

Giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của xã Xuân Hải đến người dân, du khách

Ông Nguyễn Phan Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết, chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Cũng theo ông Nguyễn Phan Thành Phong, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thiết thực không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các thôn, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Qua đó, cổ vũ mạnh mẽ phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới và các khu dân cư đoàn kết, văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.