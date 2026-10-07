Khánh Hòa sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 5 về xây dựng khu vực phòng thủ

Ngày 7-10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 11-6-2021 của Đảng ủy Quân khu 5 về lãnh đạo xây dựng phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới. Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Đại tá Trương Thành Việt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Thiếu tướng Lương Đình Chung và đồng chí Lâm Đông dự hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân khu 5, trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và nâng cao chất lượng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được nâng lên.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp tỉnh, 15 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; 100% xã, phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và năng lực phối hợp, xử lý tình huống của các lực lượng được nâng lên.

Thiếu tướng Lương Đình Chung phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, công tác xây dựng công trình chiến đấu, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật được triển khai theo quy hoạch. Trong 5 năm, tỉnh đã đầu tư gần 113 tỷ đồng xây dựng mới và duy tu, bảo dưỡng các công trình chiến đấu. Bộ CHQS tỉnh cũng tham mưu, phối hợp thẩm định về quốc phòng đối với hơn 700 lượt dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

Công tác xây dựng “thế trận lòng dân” được chú trọng, gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt. Riêng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã hoàn thành 100% tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 7/7 nghĩa trang, với 2.124/2.124 mộ; đồng thời quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ (tính đến ngày 25-9).

Thiếu tướng Nguyễn Túy phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Trương Thành Việt phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân khu; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp giữa các lực lượng, chủ động nắm tình hình và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục gắn xây dựng khu vực phòng thủ với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng theo yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng; đồng thời xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa; sự nỗ lực của các cấp, ngành, LLVT và Nhân dân tỉnh trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ thời gian qua, qua đó đạt được những kết quả quan trọng.

Thiếu tướng Lương Đình Chung đề nghị, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Củng cố, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng khu vực phòng thủ trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện thế trận quân sự khu vực phòng thủ, đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, ứng phó với sự cố, thảm họa thiên tai…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân khu và các chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới; phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Đồng chí Lâm Đông đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ; thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, LLVT và Nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ…

Thiếu tướng Nguyễn Túy trao giấy khen cho các tập thể.

Đại tá Trương Thành Việt trao giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân khu giai đoạn 2021 - 2026.