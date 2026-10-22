Khánh Hòa siết quản lý trật tự xây dựng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 22/10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, chính quyền địa phương vừa ban hành Chỉ thị số 14 tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ngành và địa phương chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các xã, phường phải chủ động kiểm tra quy hoạch, xây dựng tại khu vực đô thị, khu dân cư, nơi có quy hoạch mới, địa bàn đô thị hóa nhanh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tại một số xã, phường, việc công bố, triển khai quy hoạch sau phê duyệt chưa đầy đủ, đồng bộ; công khai thông tin, quản lý mốc giới, chỉ giới và kiểm soát hoạt động xây dựng theo quy hoạch chưa chặt chẽ. Một số khu vực đã có quy hoạch nhưng triển khai chậm, việc điều chỉnh quy hoạch có trường hợp chưa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài và đồng bộ hạ tầng.

Công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm trật tự xây dựng ở một số nơi còn bị động, chưa kịp thời; có công trình xây dựng qua nhiều giai đoạn mới được kiểm tra, xử lý. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử lý chưa thường xuyên, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh xác định quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của chính quyền cấp xã, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

UBND các xã, phường, đặc khu phải rà soát quy hoạch đang có hiệu lực, xác định khu vực đã triển khai, chậm triển khai, không còn phù hợp và những nơi có nguy cơ phát sinh vi phạm. Việc điều chỉnh quy hoạch phải đúng thẩm quyền, bảo đảm thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, phù hợp định hướng phát triển và không phục vụ lợi ích cục bộ.

Chính quyền các xã, phường phải chủ động kiểm tra tại khu vực đô thị, khu dân cư, nơi có quy hoạch mới, dự án đầu tư, tuyến đường mới mở và địa bàn đô thị hóa nhanh. Khi phát hiện công trình có dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải chuyển hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, không để phát sinh thêm vi phạm trong thời gian chờ xử lý.

Một góc khu dân cư của phường Ninh Hòa.

Đối với công trình đã có quyết định xử lý, cơ quan có thẩm quyền phải lập danh sách theo dõi, xác định người chịu trách nhiệm đôn đốc và thời hạn hoàn thành. Trường hợp không chấp hành phải áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Chỉ thị số 14 cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh Khánh Hòa nghiêm cấm hành vi bao che, né tránh, chậm kiểm tra, chậm lập hồ sơ, xử lý không dứt điểm hoặc hợp thức hóa vi phạm xây dựng trái quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, không lấy lý do thiếu cán bộ, địa bàn rộng hoặc khối lượng công việc lớn để buông lỏng quản lý.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường phối hợp trong quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và giao thông. Khi tham gia giải quyết vụ việc, các đơn vị phải nêu rõ quan điểm, căn cứ pháp lý và phương án xử lý, không trả lời chung chung hoặc chuyển toàn bộ trách nhiệm cho cơ quan chủ trì. Với vụ việc liên ngành, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình giải quyết.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp buông lỏng quản lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, phối hợp xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp phát hiện, ngăn chặn vi phạm và bảo đảm an ninh trật tự khi chính quyền tổ chức cưỡng chế. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.