Khánh Hòa: Siết quản lý đội tàu, quyết liệt chống khai thác IUU

Khánh Hòa đang quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU, hướng tới quản lý nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững

Trong đó, tỉnh chú trọng siết chặt quản lý đội tàu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản, quyết tâm khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế.

Tăng cường kiểm soát từ cảng cá đến biển khơi

Có mặt tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang), phóng viên ghi nhận hoạt động tàu thuyền ra vào khá tấp nập. Là một trong những cảng cá lớn của khu vực Nam Trung Bộ, nơi đây tập trung lượng lớn tàu cá hoạt động khai thác xa bờ. Vì vậy, công tác tuyên truyền, kiểm tra và kiểm soát chống khai thác IUU luôn được các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và Ban Quản lý cảng cá phối hợp triển khai thường xuyên.

Tại cảng, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) được bố trí ở vị trí thuận lợi để ngư dân tiếp cận, tra cứu và thực hiện các thủ tục cần thiết. Các máy tính bảng được trang bị tại văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá, phục vụ việc theo dõi tàu cá từ khi xuất bến đến lúc cập cảng. Qua đó, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác, nhất là đối với hàng hóa xuất khẩu.

Cùng với đó, ngư dân từng bước chủ động ứng dụng công nghệ, thực hiện ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử sau mỗi chuyến biển.

Là chủ hai tàu cá khai thác xa bờ, ông Dương Tèo (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) luôn chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về ghi nhật ký khai thác. Để bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, các tàu cá của gia đình ông đồng thời ghi nhật ký bằng thiết bị điện tử và sổ tay.

Theo ông Tèo, thời gian qua, hoạt động khai thác thủy sản cũng như việc sử dụng các thiết bị điện tử như VMS, eCDT trên tàu cá của gia đình đều diễn ra thuận lợi.

Các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất - cập bến

Không chỉ kiểm soát tại cảng, Khánh Hòa còn chú trọng giám sát hoạt động tàu cá trên biển. Tỉnh đã đầu tư hệ thống giám sát tàu cá tại trạm bờ với màn hình theo dõi cỡ lớn, bố trí cán bộ trực ban 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng có thể thông báo cho tàu cá khi mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS), cảnh báo những tàu hoạt động gần đường ranh giới được phép khai thác trên biển; đồng thời hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn và cảnh báo thiên tai.

Tại cảng cá Hòn Rớ, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến cũng được thực hiện chặt chẽ.

Thượng úy Chu Đình Tài - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với văn phòng đại diện cảng cá Hòn Rớ tiến hành tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện. Đối với phương tiện từ 15m trở lên, lực lượng kiểm tra tất cả các yếu tố, đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình phải bảo đảm hoạt động thì mới cho xuất bến”.

Rà soát từng tàu cá, xử lý dứt điểm tồn tại

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra toàn diện công tác chống khai thác IUU tại Khánh Hòa.

Theo số liệu rà soát, toàn tỉnh hiện có khoảng 5.100 tàu cá, trong đó gần 1.500 tàu có chiều dài từ 15m trở lên, chiếm 28,9%. Kết quả xếp hạng chấm điểm IUU Index tháng 9, Khánh Hòa đứng thứ 4/22 tỉnh, thành phố với 97,7 điểm.

Tuy nhiên, công tác quản lý đội tàu vẫn còn những vấn đề cần tập trung xử lý. Qua rà soát, tỉnh có 460 tàu cá đã xóa đăng ký cần kiểm soát, xác định tình trạng; 182 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và 429 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU cần được kiểm soát thực chất vị trí neo đậu.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 5.100 tàu cá, trong đó gần 1.500 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Kết quả xếp hạng chấm điểm IUU Index tháng 9, Khánh Hòa đứng thứ 4/22 tỉnh, thành phố.

Trước thực tế này, Khánh Hòa tập trung nguồn lực khắc phục những tồn tại liên quan đến quản lý đội tàu, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), hệ thống giám sát hành trình (VMS), hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), hồ sơ truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Tỉnh kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tham gia khai thác.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị quản lý cảng cá phải chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ việc xác nhận trên hệ thống eCDT đối với tàu cá đã có phiếu giám sát sản lượng bốc dỡ.

Đối với những tàu chưa có thông tin cập cảng trên hệ thống, nhất là tàu từ 15m trở lên, phải xác minh, đối chiếu dữ liệu xuất, nhập bến của lực lượng Biên phòng, VMS, VNFishbase, nhật ký khai thác và hồ sơ sản lượng.

Cùng với đó, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, cấp giấy xác nhận (SC), giấy chứng nhận (CC) phải được rà soát theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện sai lệch phải kiểm tra, xử lý và cập nhật thống nhất dữ liệu; tuyệt đối không xác nhận nguồn gốc thủy sản khi chưa đủ căn cứ.

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển và địa phương có tàu cá được giao trực tiếp rà soát từng tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU và tàu đã xóa đăng ký. Việc xác định, kiểm chứng vị trí neo đậu, tình trạng thực tế, cá nhân quản lý tàu phải được thực hiện cụ thể; đồng thời cập nhật hình ảnh, dữ liệu và báo cáo đầy đủ.

Với việc tăng cường kiểm soát từ cảng cá đến hoạt động trên biển, kết hợp ứng dụng công nghệ và trách nhiệm quản lý đến từng địa phương, Khánh Hòa đang quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU, hướng tới quản lý nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.