Khánh Hòa siết quản lý đất lâm nghiệp phát triển rừng bền vững gắn với tăng trưởng xanh

Công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp được tăng cường, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. (Ảnh minh hoạ)

Hoàn thiện quản lý đất lâm nghiệp, giữ vững diện tích rừng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch hướng đến khắc phục những tồn tại trong quản lý đất rừng, nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng, đồng thời bảo vệ tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển kinh tế bền vững.

Trong năm 2026, tỉnh tập trung công bố kết quả điều tra, kiểm kê rừng, duy trì theo dõi diễn biến rừng hằng năm và chuẩn hóa dữ liệu không gian sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với đất lâm nghiệp, các cơ quan chức năng đẩy nhanh lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; rà soát, phân loại diện tích tiếp tục giữ lại, bàn giao địa phương, chồng lấn, lấn chiếm hoặc sử dụng chưa phù hợp để đề xuất phương án xử lý.

Cùng với đó, công tác đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đủ điều kiện được chú trọng.

Đáng chú ý, khối lượng bảo vệ rừng năm 2026 của tỉnh được xác định là 324.728,34 ha. Giai đoạn tiếp theo, Khánh Hòa đặt mục tiêu bảo vệ ổn định diện tích rừng hiện có, thực hiện các chỉ tiêu trồng rừng, khoanh nuôi, làm giàu và phục hồi rừng theo quy hoạch.

Ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực bảo vệ rừng

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên rừng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng giám sát, phát hiện sớm các hành vi xâm hại rừng và chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành rà soát toàn bộ hệ thống trạm, chốt bảo vệ rừng, chòi canh lửa, đường lâm nghiệp, đường băng cản lửa và các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng của chủ rừng nhà nước. Đồng thời, rà soát nhu cầu trang thiết bị của 100% đơn vị, ưu tiên đầu tư phương tiện tuần tra và thiết bị chuyên dụng phù hợp với thực tế.

Các công nghệ như hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám, ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái (UAV) và GPS sẽ được ứng dụng để theo dõi diễn biến rừng, phát hiện mất rừng, suy thoái rừng, cảnh báo cháy và giám sát hiện trường.

Song song với đầu tư hạ tầng, Khánh Hòa tăng cường đào tạo nghiệp vụ, tập huấn phòng cháy, chữa cháy rừng và kỹ năng ứng dụng công nghệ cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và cán bộ địa phương. Công tác tuần tra, kiểm tra cũng được chú trọng tại các khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh và nơi có nguy cơ phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng.

Phát triển sinh kế dưới tán rừng, thúc đẩy kinh tế xanh

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ rừng, Khánh Hòa định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng đa giá trị, hài hòa giữa khai thác hợp lý tài nguyên và bảo tồn hệ sinh thái.

Tỉnh ưu tiên phục hồi rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có chất lượng thấp; đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, làm giàu, nuôi dưỡng và phục hồi rừng. Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, lưu vực hồ chứa, các giải pháp phục hồi tập trung vào khu vực có nguy cơ xói mòn, bồi lắng và suy giảm chức năng phòng hộ.

Đặc biệt, Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển tiếp tục được triển khai thông qua trồng mới, trồng bổ sung, làm giàu và khoanh nuôi tái sinh tại những khu vực đủ điều kiện. Đây là giải pháp góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, tăng khả năng hấp thụ các-bon và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ở góc độ sinh kế, tỉnh khuyến khích phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, du lịch sinh thái và các mô hình nông lâm kết hợp phù hợp với chức năng từng loại rừng. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa chủ rừng, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng.

Việc nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng, nghiên cứu cơ chế các-bon rừng, tài chính xanh và huy động nguồn vốn hợp pháp cũng được xác định là những giải pháp quan trọng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; phối hợp với các cơ quan, địa phương và chủ rừng tháo gỡ khó khăn, xử lý vi phạm, bảo đảm sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Với định hướng kết hợp bảo vệ tài nguyên, phục hồi hệ sinh thái và phát triển sinh kế xanh, Khánh Hòa kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong quản lý đất lâm nghiệp, từng bước xây dựng nền kinh tế lâm nghiệp bền vững.