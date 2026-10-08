Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ phát động mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lễ phát động do UBND tỉnh tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các phường Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Ninh Chử triển khai.

Đông đảo lực lượng, tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Theo kế hoạch, lễ phát động diễn ra lúc 6 giờ ngày 10-10 tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, với khoảng 4.000 - 5.000 người tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và người dân sẽ tham gia chạy đồng hành cự ly 1km, xuất phát tại khu vực trước Tượng đài 16 tháng 4, chạy theo tuyến đường bao quanh Quảng trường 16 tháng 4 và về đích.

Thông qua lễ phát động, tỉnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống. Hoạt động cũng nhằm tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, liên đoàn, hội thể thao, câu lạc bộ và cộng đồng trong phát triển thể dục, thể thao cho mọi người; tăng cường tuyên truyền, quảng bá phong trào thể dục, thể thao của tỉnh, tạo nền tảng duy trì và phát triển thói quen tập luyện thường xuyên trong Nhân dân.