Khánh Hòa: Sạt lở núi, đá rơi trúng người phụ nữ đi xe máy

Ngày 12/11, lực lượng chức năng phường Nha Trang cho biết, sáng cùng ngày, một lượng đất đá từ sườn núi Chụt bất ngờ sạt xuống đoạn đường lên dốc Bảo Đại (phường Nha Trang), sau nhiều giờ mưa lớn.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá tại khu vực núi Chụt, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong lúc di chuyển qua khu vực, chị N.T.H (34 tuổi, trú tại phường Nha Trang) bị đá rơi trúng người, gây thương tích. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa vị trí nguy hiểm, đặt cảnh báo, khuyến cáo người dân và phương tiện hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý đất đá tràn xuống mặt đường, sớm khôi phục điều kiện lưu thông.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, người dân được khuyến cáo chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi đi qua khu vực núi Chụt để bảo đảm an toàn.