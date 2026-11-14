Khánh Hòa sắp xây khu đô thị hành chính 84 ha, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng

Trong đợt 1 này, tỉnh Khánh Hòa giao cho doanh nghiệp tổng diện tích gần 84 ha đất, bao gồm gần 67 ha đất chuyên trồng lúa đã được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng để triển khai dự án. Hình thức áp dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, với thời hạn thuê đất là 50 năm.

Cùng với quyết định giao đất, UBND xã Diên Lạc được giao trách nhiệm theo dõi sát sao tiến độ thực hiện dự án tại địa phương. Chính quyền xã phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định nếu phát hiện việc sử dụng đất không đúng mục đích, dự án không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Khu vực thực hiện dự án Khu đô thị hành chính Diên Khánh tại xã Diên Lạc. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Được biết, dự án Khu đô thị hành chính Diên Khánh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 11/2023 và Công ty Cổ phần Đầu tư VCN là doanh nghiệp trúng thầu thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND xã Diên Lạc cũng đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất để phục vụ triển khai dự án này.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu đô thị hành chính Diên Khánh có quy mô khoảng 80 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư đạt hơn 300 tỷ đồng và phần còn lại hơn 1.700 tỷ đồng là nguồn vốn huy động. Dự án được quy hoạch phát triển đa dạng các loại hình bất động sản như nhà ở liền kề, căn hộ chung cư, đất nền liền kề và đất biệt thự.

Đáng chú ý, dự án dự kiến xây dựng khoảng 332 căn nhà liền kề cao 3 tầng nằm dọc theo tuyến đường D6 và hai tuyến đường hai bên công viên quảng trường, đồng thời phát triển hai tòa chung cư hỗn hợp cao 12 tầng tại các ô đất D1 và D3. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu đô thị dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống cho gần 7.000 cư dân.