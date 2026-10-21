Khánh Hòa sắp kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở khám, chữa bệnh

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, vấn đề chăm sóc và bảo đảm sức khỏe cho người dân, bệnh nhân luôn được địa phương chú trọng. Các cơ sở y tế liên tục được nhắc nhở tuân thủ quy định trong khám bệnh, chữa bệnh.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng của ngành y tế địa phương sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, siết chặt quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là cơ sở tư nhân.

Ngày 21/10, BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã liên tục tổ chức các đợt kiểm tra và ban hành nhiều văn bản nhắc nhở các cơ sở y tế tư nhân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đón tiếp bệnh nhân, khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, ngành đã xử phạt nhiều cơ sở có các vi phạm như: người phụ trách chuyên môn không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người tham gia khám bệnh, chữa bệnh có bằng cấp chuyên môn không phù hợp; thực hiện không đúng danh mục kỹ thuật…

Bác sĩ Hiệp cho biết thêm, ông cũng vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với hàng loạt cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Mọi hoạt động liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh đều sẽ được kiểm tra kỹ. Nếu phát hiện cơ sở nào hoạt động không phép, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn hoặc có các sai phạm khác, ngành y tế sẽ kiên quyết xử lý, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người dân.

Đoàn kiểm tra đột xuất không chỉ có lực lượng y tế mà còn có sự tham gia của lực lượng công an. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra ngay trong cuối tháng 10 này.

Ngành y tế khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở uy tín để khám, chữa bệnh. Trong ảnh: Bệnh nhân nặng được điều trị và hồi phục tốt tại BVĐK Khánh Hòa. Ảnh: ĐH.

Cùng với việc siết chặt quản lý, ngành y tế khuyến cáo người dân nên đến khám bệnh, chữa bệnh tại những cơ sở uy tín, có đầy đủ giấy phép hoạt động.

Đối với trường hợp cháu bé gần 1 tuổi được gia đình phản ánh đưa đến Bệnh viện Đa khoa T.H. (bệnh viện tư nhân ở phường Phan Rang) do sốt, ho, sau đó được chẩn đoán viêm phổi… rồi diễn biến xấu và không qua khỏi vào đêm 18/10, bác sĩ Hiệp cho biết ngành y tế đã khẩn trương vào cuộc ngay khi nắm được thông tin.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa T.H. báo cáo chi tiết sự việc. Đồng thời, Sở chỉ đạo lực lượng pháp y ở Khánh Hòa tiến hành giải phẫu tử thi để phục vụ việc phân tích nguyên nhân cháu bé tử vong. Khi có kết quả, ngành y tế sẽ đưa ra kết luận chính thức.