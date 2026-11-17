Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, ngày 18 và 19/11, khu vực phía Bắc tỉnh có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và dông; khu vực phía Nam có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng.

Đáng chú ý, từ đêm 19 đến hết ngày 22/11, toàn tỉnh nhiều mây. Trong đó, phía Bắc có mưa, mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Tổng lượng mưa tại khu vực phía Bắc phổ biến từ 50 - 100mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 150mm/24 giờ. Khu vực phía Nam phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm/24 giờ.

Từ ngày 20 - 23/11, các sông khu vực phía Bắc tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức trên dưới báo động 1; mực nước các sông phía Nam có dao động.

Dự báo Khánh Hòa có mưa lớn kéo dài từ đêm 19 đến ngày 22/11.

Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát những khu vực xung yếu, địa điểm có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là khi xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, khẩn trương lập danh sách các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt sâu. Những khu vực cần chú ý gồm ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu dân cư dưới chân taluy, sườn dốc và các địa điểm từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Cùng với việc cảnh báo sớm đến người dân, các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và địa điểm sơ tán; tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra thiên tai, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước, kênh mương, cống thoát nước và những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, nhất là tại khu dân cư, đô thị và nơi tập trung đông người. Các vị trí bị tắc nghẽn cần được khơi thông, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước.

Đối với công trình phòng, chống thiên tai, đê, kè, hồ đập, công trình giao thông và các khu vực xung yếu thuộc phạm vi quản lý, cần tổ chức kiểm tra, phát hiện sớm những sự cố, nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Khánh Hòa sẵn sàng sơ tán dân, ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt, khu vực ngầm tràn, cầu tràn qua sông, suối, địa phương phải bố trí lực lượng, phương tiện, biển cảnh báo và rào chắn; tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông khi cần thiết. Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, địa phương cần phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác để theo dõi tình hình vận hành, điều tiết và xả lũ.

Thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ cùng những nguy cơ có thể xảy ra phải được thông báo kịp thời đến người dân vùng hạ du, tránh tình trạng người dân bị động, bất ngờ.

Bên cạnh các giải pháp ứng phó của chính quyền, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất cũng được yêu cầu tăng cường. Người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, di chuyển vật nuôi, phương tiện và tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không vớt củi, đánh bắt cá tại sông, suối trong thời gian mưa lũ để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan được giao rà soát, kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông và những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở thuộc lĩnh vực quản lý.

Ngành giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn cho du khách, khu vui chơi và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.