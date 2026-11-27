Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang cơ động đưa người dân đến nơi an toàn mùa mưa lũ năm 2025. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Đáng chú ý, mưa có cường độ lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Đồng thời có thể xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, rà soát, kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng, sẵn sàng triển khai các biện pháp phù hợp diễn biến mưa lũ và tình hình thực tế, không để bị động, bất ngờ.

Người dân được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn tại phường Tây Nha Trang mùa lũ năm 2025. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo đó, các địa phương phải chủ động phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Trường hợp người dân không chấp hành việc di dời tại những khu vực nguy hiểm, phải kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đối với các địa phương ven biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao bố trí lực lượng kiểm soát, kiên quyết không để người dân, du khách tắm biển, bơi lội khi biển động, sóng lớn. Đồng thời, thông báo, hướng dẫn các thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Lực lượng chức năng tập trung nhân lực và phương tiện để cứu hộ mùa lũ năm 2025. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, xây dựng phương án bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, trật tự. Các đơn vị chủ động huy động, sử dụng thiết bị bay không người lái hỗ trợ khảo sát, kiểm tra, phát hiện sớm các vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, kịp thời cảnh báo và đề xuất phương án ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực thu dọn đất đá để thông tuyến Quốc lộ 27C sau sạt lở năm 2025. (Ảnh: VŨ TÂN)

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các địa phương tổ chức phân luồng giao thông, bổ sung biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới tại các vị trí nguy hiểm. Tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn, nhất là tại các khu vực thuộc xã Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Lâm Sơn... Đồng thời, kiểm tra, chỉ đạo khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước tại các khu đô thị, khu dân cư, hạn chế tình trạng ngập úng do mưa lớn.

Trong lĩnh vực giáo dục, căn cứ tình hình thực tế để quyết định hoặc hướng dẫn các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. Các trường học phải triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và người lao động.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực y tế, các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Đồng thời, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt và phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ.