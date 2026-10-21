Khánh Hòa rộng cửa đón khách Trung Quốc

Đón du khách Trung Quốc tại Sân bay quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa

Mở ra cơ hội lớn

Trung Quốc từng là thị trường du lịch quốc tế trọng điểm của Khánh Hòa khi đạt mốc kỷ lục 2,5 triệu lượt khách vào năm 2019, chiếm 70% lượng khách ngoại và đóng vai trò động lực cho toàn ngành. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến thị trường này sụt giảm nghiêm trọng.

Ngay cả khi dòng khách Trung Quốc sang Việt Nam dần tăng trở lại, lượng khách đến Khánh Hòa vẫn giảm, kéo theo nhiều hãng bay phải thu hẹp tần suất chuyến bay đến Cam Ranh. Thống kê của Sở VHTTDL cho thấy năm 2025 địa phương chỉ đón khoảng 677.000 lượt (giảm hơn 15% so với năm 2024), và 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 470.000 lượt (giảm 6,5% so với cùng kỳ), đẩy thị trường tỉdân này rớt xuống vị trí thứ ba, sau Hàn Quốc và Nga.

Trước bối cảnh đó, Nghị quyết số 325 của Chính phủ được xem là đòn bẩy kịp thời giúp khôi phục nguồn khách tiềm năng. Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa, chính sách thí điểm miễn visa cho khách đoàn giúp địa phương phát huy thế mạnh du lịch biển đảo, hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp và hạ tầng hàng không Cam Ranh. Việc đơn giản hóa thủ tục không chỉ tạo thuận lợi cho du khách, thúc đẩy doanh nghiệp lữ hành phát triển tour tuyến phù hợp mà còn tạo lan tỏa đến hệ sinh thái dịch vụ từ lưu trú, vận tải đến mua sắm, giải trí, qua đó gia tăng việc làm cho người lao động.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, quy định áp dụng từ giữa tháng 10.2026 sẽ tháo gỡ rào cản thủ tục, giúp bổ sung nguồn khách quốc tế ổn định vào mùa thấp điểm du lịch nội địa, qua đó tối ưu công suất phòng và kích cầu chuỗi dịch vụ phụ trợ.

Song song với cơ hội, chính sách mới cũng đặt ra bài toán lớn về hạ tầng và quản lý. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cần nhanh chóng nâng cao năng lực thông quan để tránh dồn ứ, trong khi cơ quan chức năng phải siết chặt quản lý lữ hành nhằm ngăn chặn “tour giá rẻ” hay các mô hình mua sắm khép kín gây thất thoát ngân sách.

Tăng cường xúc tiến thu hút thị trường du lịch tỉ dân

Thời gian qua, ngành Du lịch Khánh Hòa đã chủ động kết nối trực tiếp với các đối tác Trung Quốc. Giữa tháng 7, đoàn famtrip gồm đại diện các hãng hàng không: China West Air, Spring Airlines, 9 Air và các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc đã khảo sát các điểm du lịch, cơ sở lưu trú tại Khánh Hòa. Đoàn đánh giá cao sức hấp dẫn của xứ Trầm Hương với nhiều bãi biển đẹp, văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú, trái cây ngon, mùa đông ấm áp, rất phù hợp với thị hiếu khách Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo các đối tác, để thu hút khách trở lại, Khánh Hòa cần có chính sách thị thực thuận lợi hơn, mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Đồng thời, biến những thế mạnh sẵn có thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn hơn, nhất là về văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và hoạt động về đêm.

Yêu cầu về thị thực nay đã được Nghị quyết số 325 của Chính phủ đáp ứng; các vấn đề về sản phẩm, xúc tiến và đường bay cần sớm có lời giải. Liên quan vấn đề này, bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết: “Sắp tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không... để chuẩn bị tốt nhất cho việc đón làn sóng khách Trung Quốc quay trở lại. Ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ đổi mới về tour tuyến, sản phẩm, công tác truyền thông, quảng bá. Hiện ngành đang xây dựng kế hoạch, ý tưởng để phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ về đêm như phố đi bộ, làng ẩm thực, điểm trình diễn nghệ thuật...”.

Riêng về công tác xúc tiến du lịch, ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, Trung tâm đang tiếp tục kết nối với các hãng hàng không Trung Quốc China, West Air, Spring Airlines, 9 Air và các hãng lữ hành lớn Trung Quốc (các đơn vị đã đến khảo sát du lịch Khánh Hòa) cùng với Hiệp hội Du lịch tỉnh, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đẩy mạnh quảng bá thông tin về du lịch Khánh Hòa và chính sách thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Khánh Hòa theo đoàn theo Nghị quyết 325 của Chính phủ; phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách thị trường này, góp phần thúc đẩy phát triển khách quốc tế đến tỉnh đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Ở góc độ hàng không, ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết: “Đơn vị kỳ vọng, với Nghị quyết miễn thị thực cho khách đoàn bay thẳng đến Khánh Hòa, số chuyến bay thẳng sẽ tăng đáng kể. Bước đầu sẽ là các chuyến bay thuê chuyến phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2027, sau đó tiến tới bay thường lệ. Bên cạnh đó, công ty sẽ sớm áp dụng chương trình khuyến khích đường bay, ưu tiên đường bay thẳng từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Đồng thời, phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị luồng làm thủ tục riêng cho khách đoàn miễn thị thực tại Nhà ga T2, tăng cường nhân viên nói tiếng Trung và theo dõi hằng tháng lượng khách để tỉnh đánh giá kết quả thí điểm”.

Theo các chuyên gia, chính sách miễn thị thực cho khách đoàn Trung Quốc đến Khánh Hòa có hiệu lực đến hết năm 2027 là “cú hích” lớn, nhưng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hãng hàng không để chính sách thí điểm phát huy hiệu quả. Để phục hồi bền vững thị trường khách Trung Quốc, bên cạnh khai thác tốt khách đoàn, Khánh Hòa cần chuẩn bị điều kiện thu hút cả những nhóm khách không thuộc diện miễn thị thực như khách lẻ tự đi tour, khách đoàn đi tour liên tỉnh hay nhập cảnh qua cửa khẩu khác.

Ngày 12.10.2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 325 về việc miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Theo đó, khách du lịch Trung Quốc (không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao) đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức được miễn thị thực khi đi du lịch tại Khánh Hòa.

Bộ VHTTDL được giao hướng dẫn quy trình triển khai, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia; Bộ Công an hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú cho khách.