Khánh Hòa rà soát toàn bộ nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp xã khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao năm 2026, bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và giải ngân hết kế hoạch vốn, kinh phí được giao.

Theo chỉ thị, bên cạnh những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số nhiệm vụ chậm tiến độ, quá hạn hoặc chưa bảo đảm kết quả đầu ra. Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu.

Nguyên nhân được xác định gồm vướng mắc về cơ chế, chính sách; một số cơ quan, địa phương chưa chủ động trong tổ chức thực hiện; năng lực triển khai nhiệm vụ ở cấp xã còn hạn chế và tại một số nơi vẫn còn tâm lý e ngại, thiếu quyết liệt của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát, phân loại nhiệm vụ thành nhóm đủ điều kiện triển khai, giải ngân; nhóm còn vướng mắc cần tháo gỡ và nhóm không còn khả năng thực hiện hoặc không bảo đảm tiến độ. Trong đó, cần tập trung xử lý các nhiệm vụ bị ảnh hưởng bởi cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ được giao vốn năm 2025 từ nguồn tăng thu năm 2024 đã chuyển sang năm 2026.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo khắc phục hạn chế trong tổ chức thực hiện và giải ngân; chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tránh trùng lặp, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ rà soát năng lực tổ chức đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ số, qua đó tham mưu phân cấp nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp quy định về ngân sách nhà nước. Hai sở tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho UBND cấp xã, đồng thời tham mưu tổ chức mua sắm, thuê dịch vụ đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số phức tạp, có tính chất dùng chung.

Về hoàn thiện cơ chế, chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu ban hành các nghị quyết trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành trong quý IV/2026.

Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư công và cơ chế tài chính liên quan; tham mưu đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Việc triển khai phải bảo đảm thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.