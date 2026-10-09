Khánh Hòa rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động APEC 2027

Chiều 9-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai các hoạt động năm APEC 2027 tại Khánh Hòa.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung rà soát công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương; tiến độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của từng tiểu ban. Trong khuôn khổ Năm APEC 2027, Khánh Hòa dự kiến đăng cai Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC vào cuối tháng 2-2027. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan Trung ương chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị SOM 1 (Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC).

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại phiên họp.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa đề xuất một số nội dung liên quan đến quà tặng cho khách mời.

Theo báo cáo, Sở Tài chính đã tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm dự kiến tổ chức hội nghị. Địa điểm chính thức sẽ được công bố sau khi có quyết định của Trung ương. Sở tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kinh phí, cơ chế và kế hoạch triển khai. Các tiểu ban chủ động xây dựng phương án thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trong đó, Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền chuẩn bị kế hoạch thông tin, quảng bá hình ảnh địa phương; Tiểu ban An ninh, Y tế xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và chăm sóc sức khỏe.

Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được triển khai thông qua việc chuẩn bị video, ấn phẩm quảng bá và đề xuất các hoạt động kết nối nhà đầu tư, giới thiệu những điểm đến tiêu biểu của Khánh Hòa.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ được giao. Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, tiến độ và trách nhiệm; duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Sở Tài chính phối hợp các bộ, ngành Trung ương cập nhật kịch bản, kinh phí và cơ chế triển khai.

Các tiểu ban chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình văn hóa, phương án tuyên truyền, bảo đảm an ninh, y tế; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đào tạo đội ngũ lễ tân, tình nguyện viên, liên lạc viên về ngoại ngữ và kiến thức địa phương. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch xây dựng video, ấn phẩm quảng bá, đề xuất hoạt động kết nối doanh nghiệp và lựa chọn quà tặng đặc trưng mang bản sắc Khánh Hòa dành cho đại biểu. Đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, cần chuẩn bị chuyên nghiệp, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.