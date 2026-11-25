Việc thành lập Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa là bước đi quan trọng nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới; tăng cường kết nối thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát huy hiệu quả truyền thông đa nền tảng.

Qua đó xây dựng hệ thống truyền thông công đoàn chủ động, chuyên nghiệp, sáng tạo, thiết thực, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; nâng cao hiệu quả nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và tình hình quan hệ lao động ngay từ cơ sở.

Thông qua mạng lưới, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, sáng kiến trong lao động sản xuất, những tấm gương cán bộ công đoàn trách nhiệm, những câu chuyện đẹp và nghĩa cử nhân văn trong đời sống công nhân, viên chức, lao động sẽ được kịp thời phát hiện, ghi nhận và lan tỏa.

Đây cũng là kênh thông tin quan trọng chuyển tải sinh động hoạt động công đoàn từ phân xưởng, nhà máy, doanh nghiệp đến đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn và củng cố niềm tin, sự gắn bó của người lao động với tổ chức.

Ra mắt Ban Chỉ đạo Mạng lưới truyền thông Công đoàn tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đề nghị các thành viên Mạng lưới tập trung đẩy mạnh truyền thông về các chính sách, chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027", "Bữa cơm tất niên" và các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm kịp thời, chính xác, dễ hiểu, giúp người lao động nắm rõ đối tượng, điều kiện, thời gian và phương thức thụ hưởng, bảo đảm các chính sách chăm lo đến đúng đối tượng, không để đoàn viên bỏ lỡ quyền lợi.

Để Mạng lưới hoạt động thiết thực, hiệu quả, theo ông Bùi Hoài Nam, mỗi cộng tác viên phấn đấu có ít nhất một sản phẩm truyền thông trong chiến dịch Tết năm 2027, với các hình thức đa dạng như tin, bài, hình ảnh, video ngắn hoặc câu chuyện về đoàn viên, người lao động. Các thành viên cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực chia sẻ thông tin trên các nền tảng truyền thông của tổ chức Công đoàn, mạng xã hội, nhóm thông tin nội bộ, bảng tin và thông qua tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở; chú trọng lan tỏa những câu chuyện bình dị, chân thực, giàu ý nghĩa về hoạt động công đoàn và đời sống người lao động.

Sau chiến dịch truyền thông Tết, cơ quan thường trực sẽ đánh giá mức độ tham gia, chất lượng sản phẩm, khả năng tiếp cận và hiệu quả tương tác; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mạng lưới trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Với lực lượng 34 thành viên Ban Chỉ đạo và 116 cộng tác viên tại cơ sở, Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thông tin tin cậy, góp phần đưa hoạt động công đoàn đến gần hơn với đoàn viên, người lao động; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xây dựng hình ảnh tổ chức Công đoàn ngày càng gần gũi, thiết thực, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.