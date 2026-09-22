Ngày 22/9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công điện về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 23 đến hết ngày 24/9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tính cả đợt mưa từ chiều 21 đến hết ngày 24/9, tổng lượng mưa tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Sẵn sàng di dời người dân

Thực hiện Công điện số 66 ngày 21/9 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Thông tin về tình hình thiên tai phải được truyền tải kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa xảy ra.

Khánh Hòa ra công điện ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Lực lượng xung kích được yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trên cơ sở đó, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; trường hợp cần thiết có thể cưỡng chế để bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng phải phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý khi xuất hiện diễn biến bất thường.

Bố trí lực lượng, phương tiện tại các điểm xung yếu

UBND tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, các địa phương chủ động tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và các khu dân cư tập trung. Lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu phải sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu rà soát lực lượng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm.

Các đơn vị chủ động huy động thiết bị bay không người lái để hỗ trợ địa phương khảo sát, phát hiện sớm các vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, qua đó kịp thời cảnh báo và triển khai phương án di dời dân cư.

Các lực lượng chức năng phải sẵn sàng triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Sở yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống thiên tai; không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Các trường phải rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất, nhất là tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chủ động lực lượng để hạn chế thiệt hại về trường lớp, tài liệu, sách vở và đồ dùng học tập.

Các trường xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý theo phương châm “4 tại chỗ”; theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động đề xuất cho học sinh nghỉ học và bố trí dạy bù khi cần thiết.

Sở lưu ý các cơ sở giáo dục tuyệt đối không tổ chức dạy học khi điều kiện không bảo đảm an toàn, đồng thời phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.