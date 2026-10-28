Khánh Hòa quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Làng Nộc có đàn lợn 7 con, trong đó 1 lợn nái, 6 lợn thịt. Gia đình ông là 1 trong 4 hộ trong thôn phát hiện lợn bị bệnh đầu tiên vào ngày 29/8 khiến 1 con lợn nái nặng gần 2 tạ chết. Rất may, nhờ quan tâm tiêm phòng vắc-xin cho đàn lợn trước đó nên 6 con lợn thịt qua theo dõi gần 2 tháng nay vẫn khỏe mạnh.

Ông Hải cho biết: “Ngay khi thấy đàn lợn ăn kém rồi bỏ ăn, tôi đã báo cho thôn và cơ quan chuyên môn của xã, được hướng dẫn các biện pháp xử lý, theo dõi và chăm sóc. Tôi thấy việc ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi điều quan trọng vẫn là tiêm phòng vắc-xin và thực hiện các biện pháp an toàn trong chăn nuôi”.

Còn hộ chăn nuôi Trần Văn Hứng ở thôn Làng Nộc có đàn lợn 9 con thì tất cả đều mắc bệnh, bắt buộc phải tiêu hủy với trọng lượng hơn 400 kg, tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 triệu đồng.

Ông Hứng chia sẻ: “Đàn lợn bị tiêu hủy khiến gia đình mất nguồn thu nhập dự kiến, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, khi được cán bộ chuyên môn của xã trực tiếp hướng dẫn các thủ tục, lập danh sách và đề nghị hỗ trợ theo quy định, gia đình tôi cũng yên tâm phần nào”.

Để hạn chế dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, UBND xã Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trưởng thôn và các cơ sở, hộ chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển lợn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước tiên, xã đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn, hành vi nghiêm cấm, khuyến cáo được thường xuyên phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh xã tới 20/20 thôn, đăng tải trên các nền tảng số.

UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và các thôn quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp.

Các hộ chăn nuôi được tuyên truyền khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường, báo cáo kịp thời cơ quan chức năng, không tự ý bán chạy, giết mổ hoặc xử lý lợn bệnh.

Đồng thời, các hộ được hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, rắc vôi bột tại khu vực chuồng nuôi, lối đi, cổng ra - vào và phun hóa chất sát trùng phù hợp; hạn chế người, phương tiện và động vật trung gian ra, vào khu vực chăn nuôi.

Các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với thôn và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ đàn lợn còn lại và cập nhật diễn biến hằng ngày trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Bà Hoàng Thị Ri - viên chức phụ trách nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã cho biết: “Cơ quan được UBND xã giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thú y, theo dõi lâm sàng, điều tra dịch tễ, quản lý mẫu và liên hệ với cơ quan xét nghiệm; hướng dẫn các hộ cách ly, chăm sóc đàn lợn khỏe, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và xử lý lợn chết theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Từ khi xuất hiện dịch đến nay, trung tâm đã cấp phát trên 450 lít hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi cho các hộ”.

Ông Hoàng Văn Đình - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa cho biết thêm: “Khi xảy ra dịch bệnh, cùng với các biện pháp được cơ quan chuyên môn triển khai, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện “5 không”: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa xử lý bảo đảm an toàn để nuôi lợn. 100% cơ sở, hộ giết mổ, mua bán, vận chuyển lợn và các hộ chăn nuôi thực hiện ký cam kết phòng, chống dịch”.

Hiện, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Khánh Hòa vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp, do vậy, cùng với sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chuyên môn, người dân cũng cần nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch bệnh, từ đó góp phần hạn chế thiệt hại, sớm ổn định sản xuất.