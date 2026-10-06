Khánh Hòa quy định nguyên tắc tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp xã về nguyên tắc tiếp nhận kinh phí tài trợ phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến từng trường hợp cụ thể đối với nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm việc tiếp nhận, sử dụng nguồn lực đúng quy định của pháp luật.

Một góc Nha Trang.

Theo văn bản của UBND tỉnh, việc xem xét nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tài trợ, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính để kịp thời xem xét, hướng dẫn.

Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu không tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Văn bản số 8158 ngày 29-8-2022; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí này bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.