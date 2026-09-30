Khánh Hòa: Phước Hậu quán triệt các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và địa phương

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chủ trì Nguyễn Văn Duy. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã khóa I; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, lực lượng Công an, Quân sự; Ban Chi ủy các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc cùng đại diện Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Đảng ủy xã. Đây là những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng sát với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Duy chủ trì và phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh đợt học tập này nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, gắn liền với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ xã Phước Hậu ngày càng trong sạch, vững mạnh.