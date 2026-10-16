Khánh Hòa: Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Theo đại diện Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã tăng cường khảo sát thực địa, làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị thi công để nắm tình hình, nhận diện những khó khăn, vướng mắc liên quan đến an ninh kinh tế, an ninh, trật tự.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa khảo sát thực địa tại cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau kiểm tra, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tổng hợp, tham mưu và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những khó khăn, góp phần bảo đảm hoạt động thi công diễn ra thuận lợi.

Thông qua công tác khảo sát, lực lượng chức năng chú trọng phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động khai thác, cung ứng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý tài sản và nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí và bảo vệ nguồn lực đầu tư của dự án.

Cùng với công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại công trường; tăng cường phối hợp giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động thi công.

Với phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa", Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bám sát địa bàn, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai dự án, góp phần bảo đảm công trình được thực hiện an toàn, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5 km, tổng mức đầu tư gần 21.935 tỉ đồng. Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến trước ngày 31/12/2026.