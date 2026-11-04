Khánh Hòa phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong phát triển du lịch. Qua đó, từng bước đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế chất lượng cao, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh.

Infographic dưới đây khái quát những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động.