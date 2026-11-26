Một góc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng phát triển theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực; gắn với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững. Khánh Hòa phấn đấu xây dựng đạt đô thị loại I, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh được định hướng phát triển theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực, gắn với các vùng đô thị hóa, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị ven biển, hình thành các khu đô thị ven sông, cụm đô thị và mối liên kết đô thị - nông thôn.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đã định hướng phát triển cụ thể đối với hệ thống 21 đô thị của tỉnh, gồm: 5 đô thị định hướng loại II và 16 đô thị định hướng loại III.

Đối với 5 đô thị loại II, Nha Trang là đô thị hạt nhân, trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng về hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế; trung tâm du lịch biển quốc gia và quốc tế, thương mại - tài chính và dịch vụ hàng hải.

Phan Rang là trung tâm đô thị phía nam của tỉnh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Chăm; phát triển du lịch biển, nông nghiệp đặc thù, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo.

Cam Ranh là đô thị cảng biển - sân bay - du lịch, đầu mối giao thông quốc tế; phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch và nghỉ dưỡng, gắn với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Cam Lâm là đô thị sân bay, trung tâm phát triển kinh tế, thương mại - tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh - thông minh, có khả năng kết nối quốc tế và lan tỏa phát triển trong vùng.

Ninh Hòa là đô thị công nghiệp - cảng biển - logistics, trung tâm dịch vụ hậu cần gắn với Nam Vân Phong.

Đối với 16 đô thị loại III sẽ được tổ chức theo các nhóm chức năng gắn với vị trí địa lý và không gian phát triển của tỉnh. Đô thị ở phía Tây phát huy lợi thế về sinh thái, nông - lâm nghiệp và các giá trị văn hóa đặc trưng. Đô thị ở phía Đông đảm nhiệm các chức năng chuyên biệt về du lịch sinh thái biển, công nghiệp - cảng biển - logistics, năng lượng và kinh tế biển, đảo…

Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chương trình phát triển đô thị tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn. Bên cạnh đó, nghị quyết về vấn đề này tạo cơ sở pháp lý để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khánh hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (điều chỉnh, bổ sung) xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu về phát triển đô thị.

Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa xây dựng các đề án, nghị quyết cụ thể như: Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận, thành đô thị hạt nhân của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; đề án mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, tiến tới mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm; chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP).

Cùng với đó, nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy hoạch được duyệt: khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254 ha); khu đô thị mới Cam Lâm (10.365 ha); khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (2.579,23 ha); khu đô thị đa năng cao cấp Đầm Môn (1.440,29 ha); khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang (227 ha); dự án Khu đô thị hỗn hợp Vĩnh Lương; khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã (235,4 ha); khu đô thị hỗn hợp Đông Bắc Ninh Hòa 2 (207,79 ha).